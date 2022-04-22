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ВСУ отразили попытки наступления российских войск под Харьковом

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  • 22.04.2022, 18:54
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ВСУ отразили попытки наступления российских войск под Харьковом
Фото: getty images

Оккупанты стремятся улучить свое тактическое положение.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки отразили атаки противника под Харьковом. В районе Изюма оккупанты проводят воздушную разведку позиций украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на Изюмском направлении противник проводит воздушную разведку. Враг пытается определить возможные направления наступления.

Кроме того, оккупанты стремятся улучить свое тактическое положение под Харьковом. Противник предпринимал попытки наступать в направлении населенных пунктов Заводы и Дибровное. Украинские военные отразили все атаки.

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