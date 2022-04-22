Пять сфер, где максимально сократились вакансии 1 22.04.2022, 19:04

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Как изменился рынок труда Беларуси за I квартал текущего года.

Исследовательский центр rabota.by проанализировал, как изменился рынок труда Беларуси за I квартал текущего года.

В феврале число вакансий в стране выросло почти на 10%, но уже с конца месяца их количество начало стремительно снижаться. Аналитики объясняют это тем, что белорусский бизнес тесно сотрудничает с соседними странами, поэтому не мог не отреагировать на вооруженный конфликт в Украине и сопутствующие экономические изменения. В итоге уже в марте компании начали приостанавливать наем и сделали ставку на сохранение текущего штата в период неопределенности.

В первую пятерку сфер с особенно заметным сокращением вакансий попали банки, инвестиции и лизинг, где за квартал предложений стало меньше почти на 28%. Следом идут туризм, гостиницы и рестораны: в этой области число вакансий уменьшилось примерно на 22%. На третьей позиции оказалось производство с сокращением более 16%. В топ-5 также информационные технологии (минус 12,4%) и рабочий персонал (минус 8,5%).

При этом в некоторых областях число вакансий за I квартал, наоборот, выросло. Лидирует здесь категория «Начало карьеры, студенты», в которой зафиксирован рост на 49,5%. В сфере транспорта и логистики предложений стало больше на 14%, а в продажах — почти на 13%. Растет число вакансий в области строительства и недвижимости — плюс 9,6%.

По данным аналитиков, за I квартал больше всего предложений о работе было в сфере продаж — каждая третья вакансия. На второй позиции (16%) — информационные технологии, на третьей строчке (14%) — транспорт и логистика.

Кто искал работу

Другая картина с соискателями. В I квартале число резюме заметнее всего выросло среди тех, кто только начинает профессиональную деятельность. Таких заявок стало больше на 43%. На треть увеличилось количество соискателей в сфере маркетинга, рекламы и PR. Еще почти на 27% выросло количество претендентов на вакансии административного персонала и на 6% — информационных технологий.

Активнее всего резюме подавали студенты и молодые специалисты, на долю которых пришлось 27% всех новых объявлений о поиске работы. В первой пятерке также соискатели в продажах (13%), а также на вакансии административного персонала (7,5%), информационных технологий (6,5%), транспорта и логистики (6%).

К слову, уменьшение количества вакансий и рост числа резюме во второй половине квартала привели к обострению конкуренции в марте до 9,5 резюме на одно предложение. В конце 2021-го этот показатель составлял 6,7 резюме.

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