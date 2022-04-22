В Беларуси потеплеет до +18°С 22.04.2022, 19:13

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Все о погоде в выходные.

В субботу 23 апреля погоду определит малоподвижный атмосферный фронт. Завтра будет преобладать облачная погода, временами пройдут дожди. Утром и днем местами по стране ожидаются сильные дожди. Ночью и утром возможет слабый туман. Ветер ожидается умеренный, в отдельных районах порывистый. Ночью минимальная температура воздуха +2.+8°С, местами по Брестской области может опуститься до -1.+1°С. Днем ожидается +8.+14°С.

В воскресенье 24 апреля ночью и утром на большей части страны, а днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет туман. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью ожидается +2.+9°С, днем +11.+16°С, по югу Беларуси — до +18°С.

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