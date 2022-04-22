Какая ситуация на рынке авто и их обслуживания в Беларуси 22.04.2022, 19:21

Привязка к российскому рынку сыграла с отечественными дилерами злую шутку.

После начала войны из России ушло множество известных международных компаний, в том числе автопроизводителей. Беларуси решения часто не касались, но тесная привязка к российскому рынку сыграла с отечественными дилерами злую шутку. Журналисты zerkalo.io спросили у представителей автобизнеса, как война и санкции сказались на их рынке.

«На свой страх и риск ставим в автомобили неоригинальные запчасти»

Ситуация с продажей новых автомобилей непростая. С одной стороны, практически остановились поставки, с другой — из-за сужающегося выбора падает спрос со стороны покупателей, рассказывает представитель дилера автомобилей японского бренда Филипп (имя изменено).

— С новыми автомобилями все глухо. Склад сокращается и продавцы не могут предложить достаточный ассортимент машин, чтобы удовлетворить клиента, потому что остаются малоинтересные покупателю комплектации, — говорит собеседник.

Сложности, с которыми столкнулись автодилеры в Беларуси, закольцевались, говорит представитель рынка. Чем меньше ассортимент — тем меньше удается продать, а новые машины, которые бы имели спрос на рынке, не поступают.

— Самые популярные марки автомобилей раскупили в первые дни войны. Во время скачка доллара был массовый наплыв клиентов (это происходит каждый раз при валютных изменениях). А потом произошло резкое падение [спроса], которое сохраняется до сих пор. Ведь сейчас стали менее доступными и более дорогими финансовые программы, позволявшие раньше покупать машины в кредит, — говорит собеседник.

Раньше автомобили, а также запчасти для обслуживания по гарантии, компания завозила из России, но сейчас из-за санкций с этим начались проблемы.

— Все грустно и с сервисом. Новые оригинальные запчасти не приезжают. Официальный дилер на свой страх и риск, выполняя гарантийные обязательства, ставит запчасти, которые может купить. Если раньше была обязанность ставить те, что промаркированы, например, Nissan, то сейчас берут неоригинальные, естественно, стараясь качество не уронить.

Открытый вопрос — как будет обновляться программное обеспечение.

— Сейчас доступ к онлайн-базам данных по обновлению [программного обеспечения] автомобилей — по всем маркам — закрыт для Беларуси. Это означает никаких новых прошивок или обновления для наших авто не будет.

Из-за проблем на рынке новых автомобилей стали сокращать штат

Евгений (имя изменено), работник другого автодилера, представляющего в одном из областных центров Nissan, Renault, Mitsubishi и Lada, тоже говорит о проблемах, которые начались с февраля. Раньше автомобили привозили с заводов в России, а после начала войны в Украине поставки сведены к минимуму.

— Новые машины, которые пока еще приходят из России, автоматически перенаправляются на центральные склады в Минск. Раньше в месяц могло прийти до 20 автовозов, но последний был примерно в середине марта. Сейчас автомобилей — ограниченное количество, определенных моделей на складе вообще нет. Даже под заказ привезти не могут, — рассказывает Евгений. — Продажи упали очень сильно. Если до войны мы могли продать больше 90 машин в месяц, то сейчас — штук 10.

Представитель автодилера связывает падение спроса с ростом цен и с тем, что банки закрыли кредитование и «все покупки только за наличные».

— Большущие проблемы с поставками оригинальных запчастей. Фирма начала закупать у сторонних поставщиков неоригинальные детали, в том числе для гарантийных автомобилей и техобслуживания, — признает собеседник.

В результате компания, по словам Евгения, стала сокращать штат: вместо 10 менеджеров остались два, из двух бухгалтеров остается один и будет работать на полставки, в отделе складской логистики работников стало в два раза меньше.

«Производители не хотят, чтобы товар ехал в Беларусь и Россию»

Глеб — мастер из одного из автоцентров. Примерно месяц назад, говорит он, начались проблемы с поставками запчастей.

— Раньше возили через Польшу, а где-то лет пять назад в основном стали доставлять из Москвы. Месяц назад поставки полностью остановились. В итоге делаем только мелкий кузовной ремонт. А автомобили после серьезных ДТП стоят в ожидании запчастей. Руководство прорабатывает поставки через другие страны — кажется, это Казахстан и ОАЭ, — описывает ситуацию мужчина.

Виталий (имя изменено) трудится в компании, которая занимается импортом автозапчастей.

— Мы работаем, точнее работали, напрямую с производителями. Но теперь многие не хотят, чтобы их товар ехал в Беларусь и Россию, поэтому ищем варианты через посредников, — говорит собеседник.

Новая логистика и включение в цепочку поставок нескольких посредников влияет на цену товара как для самих импортеров, так и для будущих покупателей.

— Импорт будет продолжаться, но с непонятной логистикой и ценой. Думаю, в итоге все сведется к Турции и Китаю. То, что раньше из Европы могли привезти за 1,2−1,6 тысячи евро, сейчас нам выставляют 5−7 тысяч, — делится он деталями ситуации.

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