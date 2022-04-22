Главреду газеты «Новы час» предъявили обвинения 22.04.2022, 19:28

Оксана Колб

Ее перевели в СИЗО.

Главному редактору газеты «Новы час» Оксане Колб предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщает издание со ссылкой на родственников журналистки.

Журналистку переведут из изолятора временного содержания в СИЗО на Володарского.

Санкция статьи предусматривает арест, ограничение свободы или до четырех лет колонии.

Напомним, 20 апреля в квартиру главреда приехали силовики со щитами и кувалдами. Они заявили, что забирают ее на допрос в СК. Позже стало известно, что ее задержали на 10 суток.

Газета «Новый Час» не выходит с августа 2021 года, сайт издания был заблокирован в октябре 2021 года.

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