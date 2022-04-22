Главреду газеты «Новы час» предъявили обвинения
- 22.04.2022, 19:28
Ее перевели в СИЗО.
Главному редактору газеты «Новы час» Оксане Колб предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщает издание со ссылкой на родственников журналистки.
Журналистку переведут из изолятора временного содержания в СИЗО на Володарского.
Санкция статьи предусматривает арест, ограничение свободы или до четырех лет колонии.
Напомним, 20 апреля в квартиру главреда приехали силовики со щитами и кувалдами. Они заявили, что забирают ее на допрос в СК. Позже стало известно, что ее задержали на 10 суток.
Газета «Новый Час» не выходит с августа 2021 года, сайт издания был заблокирован в октябре 2021 года.