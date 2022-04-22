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Белорусский фотограф создал портрет Путина из 1500 скриншотов войны в Украине

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  • 22.04.2022, 19:44
  • 8,604
Белорусский фотограф создал портрет Путина из 1500 скриншотов войны в Украине

Фотофакт.

Белорусский фотограф Павел Кричко создал портрет президента России Владимира Путина из 1500 скриншотов, увиденных им за 57 дней войны в Украине. Свою работу он опубликовал в Instagram.

«Ужас, боль, страдания, смерть, искалеченные судьбы, преступления, бесчеловечность, зло — все в этом образе. Глядя на все эти фотографии, мне до сих пор трудно понять людей, которые все это поддерживают», — написал Павел.

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