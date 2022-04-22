закрыть
22 апреля 2022, пятница, 22:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Задержан преподаватель хирургии Борисовского медколледжа

12
  • 22.04.2022, 19:46
  • 7,444
Задержан преподаватель хирургии Борисовского медколледжа

Он высказывался против войны и обсуждал со студентами БЧБ-символы.

В пятницу, 22 апреля, задержан преподаватель хирургии Борисовского медицинского колледжа Алесь Бутенко, сообщает правозащитный центр «Весна».

По информации правозащитников, задержанного обвиняют в подписке на экстремистские телеграм-каналы. Также у них есть сведения, что Бутенко задержали за антивоенную позицию, которую он высказывал. Кроме того, преподаватель говорил студентам о важности «незарегистрированных белорусских государственных символов», что тоже могло стать поводом для задержания, считают правозащитники.

В доме Бутенко провели обыск. Где он находится сейчас, неизвестно.

популярное за неделю

Мнение

Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы»
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы» Владимир Халип
Последняя путинская авантюра
Последняя путинская авантюра Андрей Санников