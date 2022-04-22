Задержан преподаватель хирургии Борисовского медколледжа 12 22.04.2022, 19:46

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Он высказывался против войны и обсуждал со студентами БЧБ-символы.

В пятницу, 22 апреля, задержан преподаватель хирургии Борисовского медицинского колледжа Алесь Бутенко, сообщает правозащитный центр «Весна».

По информации правозащитников, задержанного обвиняют в подписке на экстремистские телеграм-каналы. Также у них есть сведения, что Бутенко задержали за антивоенную позицию, которую он высказывал. Кроме того, преподаватель говорил студентам о важности «незарегистрированных белорусских государственных символов», что тоже могло стать поводом для задержания, считают правозащитники.

В доме Бутенко провели обыск. Где он находится сейчас, неизвестно.