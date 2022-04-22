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Украинские военные сбили вертолет оккупантов Ка-52

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  • 22.04.2022, 19:50
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Украинские военные сбили вертолет оккупантов Ка-52
Фото: EPA

Видеофакт.

Нацгвардия Украины 22 апреля на своей странице в Facebook опубликовала видео со сбитым украинскими военными российским вертолетом Ка-52 "Аллигатор".

Вертолет сбило 21 апреля в Запорожской области подразделение ПВО Нацгвардии.

"В "Аллигатор", залетевший на территорию Украины, военнослужащие НГУ попали из ПЗРК. Еще один вертолет, увидев сбитие соседнего вертолета, отстреливая тепловые ловушки, пытался быстро покинуть территорию", – сообщили в пресс-службе.

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