Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 22 апреля 22.04.2022, 20:05

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Продолжаются 58-е сутки героического противостояния украинского народа.

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 22.04.2022.

"Продолжаются 58 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не совершал. Наблюдается наращивание систем радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В районах населенных пунктов Климовка и Дымамерки развернуты посты постановки радиопомех подразделениями из состава 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы западного оперативного командования вооруженных сил республики Беларусь. Кроме того, противник провел тренировку очередных сил и средств противовоздушной обороны.

Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины с территории республики Беларусь.

На Северском направлении подразделения пограничной службы ФСБ РФ продолжают осуществлять усиленную охрану украино-российской границы в Брянской и Курской областях. Идет перегруппировка войск врага.

На Слобожанском направлении оккупанты силами подразделений из состава 6 общевойсковой армии, балтийского и северного флотов продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются осуществлять огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

В Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций наших войск с целью определения возможных направлений наступления. Для улучшения тактического положения подразделений противник пытался совершать наступательные действия по направлениям населенных пунктов Заводы и Дибровне, успеха не имеет.

На Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения.

За сутки враг совершал штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозовое. В районах Зеленой Долины и Кременной противник продолжает закрепляться на занятых позициях, осуществляет перегруппировку и подготовку к наступательным действиям.

Противник осуществил усиление группировки войск за счет перемещения с территории российской федерации отдельных подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа. Безуспешно пытается укрепиться в населенном пункте Рубежное.

В районе Попасной враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, успеха не имеет. Закрепился в центральной части населенного пункта Степное.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не имеют.

На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали".

На Запорожском направлении оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Зеленое Поле, успеха не имеют. Враг усилил группировку за счет перемещения подразделений 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Вместе с тем батальонная тактическая группа 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.

В Южнобужском направлении, в районе населенного пункта Александровка, враг осуществляет оборону занятых позиций. Проводит воздушную разведку. Не исключается ведение штурмовых действий для выхода на административные границы Херсонской области.

По имеющейся информации, личный состав отдельной группы российских войск в так называемой "приднестровско-молдавской республике" несет службу в повседневном режиме. В то же время остается вероятность использования территории непризнанной республики для агрессии против Украины.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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