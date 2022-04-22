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Брестчанина приговорили к году «домашней химии» за надпись «Нет войне»

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  • 22.04.2022, 20:09
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Брестчанина приговорили к году «домашней химии» за надпись «Нет войне»

Незаконный приговор вынесла судья Мария Олиферук.

В Бресте огласили приговор Роману Бартошу, который оставил граффити «No war» («Нет войне») возле железнодорожной станции «Брест-Южный», сообщают правозащитники.

Надпись 21-летний брестчанин оставил 20 марта. 22 апреля ему огласили приговор.

Суд Московского района Бреста признал его виновным по статье ст. 341 УК РБ (Осквернение сооружений и порча имущества) и назначил год домашней «химии».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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