Страстная суббота: традиции и приметы 22.04.2022, 20:18

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Что можно и чего нельзя делать за день перед Пасхой.

Великая суббота - именно так называется день перед Пасхой - Христовым Воскресением. В народе его называют еще и Тихая суббота, Красильная суббота, пишет intex-press.by.

Основное название связано с тем, что суббота представляет собой последний день Страстной недели. Именно эти дни стали последними в земной жизни Христа. В Страстную пятницу Иисуса распяли. Суббота — день, когда тело Христа находилось в гробнице. И скорбь тех, кто был близок Спасителю, была очень сильной. Распятие тела Христова было страшным потрясением для его учеников. У них не было надежды на чудо Воскресения.

Вот почему Великая или Страстная суббота — это по-настоящему драматичный день. И потому не принято устраивать любые развлечения, ходить в гости, петь и танцевать, планировать на этот день любые торжества, будь то свадьбы, день рождения, различные юбилеи. Не принято в этот день заниматься так называемым утехами плоти — чревоугодием, выпивкой и другими.

Поэтому день Великой субботы еще называют тихим – верующим людям надлежит воздерживаться от мирского шума.

Считается, что нужно отказаться от работы в огороде, охоты и рыбалки. В этот день не нужно проливать ничью кровь. Поэтому все приготовления к пасхальному столу в деревнях делали заранее.

Как же провести этот день достойно и с пользой:

В этот день необходимо суметь сдерживать любые страсти. Стремиться воздерживаться от любых споров, разногласий, особенно резких слов, ругательств и сквернословия. Просто постараться сдерживать раздражение.

Не надо выяснять отношения. Впереди Светлый праздник Пасхи. И настроение в его преддверии должно быть светлым и радостным.

Не рекомендуется в этот день заниматься домашней работой и тяжелым физическим трудом. Стоит так спланировать свое дела, чтобы выполнить все необходимое до скорбного часа.

Даже дома, в кругу семьи не принято у верующих смеяться и безудержно веселиться в субботу перед Пасхой. Ведь никто не стал бы этого делать в траурный дни по своим близким. В Страстной субботу христиане вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа, близкого миллионам верующих.

В этот день христиане особенно поминают Христа, поэтому важно уделить внимание своей духовной жизни — посетить церковное богослужение. В Великую субботу оно начинается с раннего утра и продолжается в течение всего дня. Вечером оно переходит во Всенощную службу. А уже затем наступает Светлое Воскресение.

В народе суббота зовется также Красильной или Красной, потому что хозяйки завершают последние приготовления к Светлой Пасхе — красят яйца, пекут куличи. Традиционно принято закончить всю домашнюю работу по уборке в доме еще в Чистый четверг, но церковь не запрещает заняться делами и в субботу.

В такой день можно читать Библию, свершать молитвы, добрые дела, помогать нуждающимся. Стоит навестить пожилых или болеющих родственников и знакомых, оказать посильную помощь.

Можно попросить прощения и самому простить других людей.

Также можно позаботиться об обычаях наступающего праздника – традиционно хозяйки начинают собирать пасхальные корзины, чтобы освятить в церкви скоромную еду.

Что можно есть в субботу перед Пасхой:

Это последний день Великого поста, поэтому лучше постараться выдержать ограничения. Можно довольствоваться таким меню: не сдобный хлеб, фрукты и овощи в любом виде, вода.

Субботняя трапеза перед Пасхой разрешается только после окончания Всенощной в храме. Фактически Великий пост заканчивается именно в воскресенье, когда после службы верующие торжественно восклицают: «Христос воскресе! Воистину воскресе!»

Только после этого можно вкусить творожную пасху, яйца и другую еду. Прихожане расходятся по домам, отдыхают и ложатся спать.

А вот настоящий праздник Пасхи наступает спустя несколько часов после пасхальной ночи – и длится он целую неделю.

Народные приметы и поверья в Великую субботу:

Как мы знаем, это особо драматичный день: тело Спасителя уже сняли с креста и положили в гроб. Конечно, в такой день стоит воздержаться от любых ссор, и даже раздражение лучше оставить на потом. И еще нужно обратить внимание на такие народные приметы и поверья:

На Страстную субботу лучше не планировать никаких шумных вечеринок. Если даже выпадет день рождения, отметить его следует как можно скромнее. Если устроить пир на весь мир, то это недобрый знак: год может сложиться и не так удачно, как вы планировали.

Также в народе считается, что не нужно в субботу выносить мусор и вообще ничего из дома, в том числе нельзя давать взаймы. Повремените до воскресенья — ведь если ослушаться, это может породить мелкие неприятности, неудачи и навредить вам.

Если куличи в Великую субботу получились на славу, это очень хороший символ: год сложится и порадует близких приятными событиями.

Если проснуться именно во время пасхального рассвета и увидеть его – в делах наступит новая светлая полоса.

Если в ночь на Пасху приснился покойный родственник, это знак очень хороший. Ходит поверье, что тогда в ближайший год все члены семьи будут здоровыми, и никакие несчастья их не коснутся.

Лучше постараться не проспать утреннее богослужение и вообще встать пораньше. Опоздать в церковь – недобрый знак.

Интересно, что своеобразная система пасхальных символов и знаков есть даже у охотников. Но самое главное правило – в такой день категорически нельзя проливать кровь животных, это считается большим грехом. Поэтому с охотой и рыбалка стоит подождать.

Если в субботу перед Пасхой было ясно и тепло — то все лето будет ясным и солнечным. А если выдалась пасмурная погода — быть холодному и дождливому лету.

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