В «космической столице» России произошел масштабный пожар

В «космической столице» России произошел масштабный пожар15
- 22.04.2022, 20:21
- 13,960
Видеофакт.
В подмосковном городе Королев произошел масштабный пожар в одном из зданий промышленной зоны. По официальной версии, якобы, загорелась крыша здания где проводились определенные работы.
Об этом пишет российское издание M24.
По словам заместителя директора "Королевского центра безопасности и гражданской обороны населения" Александра Потатуева, пожар уже был ликвидирован, никто не пострадал.
Официальная информация о пожаре появилась лишь после того, как в сети начали массово распространяться видеоролики, подтверждающие инцидент.
#Пожар #Королев #Россия— MB (@MB31357662) April 22, 2022
В подмосковном Королеве что-то сильно горит!
Что именно, пока не уточняется, но дым виден издалека! pic.twitter.com/aG26WRQds5