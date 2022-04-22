В «космической столице» России произошел масштабный пожар 15 22.04.2022, 20:21

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Видеофакт.

В подмосковном городе Королев произошел масштабный пожар в одном из зданий промышленной зоны. По официальной версии, якобы, загорелась крыша здания где проводились определенные работы.

Об этом пишет российское издание M24.

По словам заместителя директора "Королевского центра безопасности и гражданской обороны населения" Александра Потатуева, пожар уже был ликвидирован, никто не пострадал.

Официальная информация о пожаре появилась лишь после того, как в сети начали массово распространяться видеоролики, подтверждающие инцидент.

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