закрыть
22 апреля 2022, пятница, 22:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В «космической столице» России произошел масштабный пожар

15
  • 22.04.2022, 20:21
  • 13,960
В «космической столице» России произошел масштабный пожар

Видеофакт.

В подмосковном городе Королев произошел масштабный пожар в одном из зданий промышленной зоны. По официальной версии, якобы, загорелась крыша здания где проводились определенные работы.

Об этом пишет российское издание M24.

По словам заместителя директора "Королевского центра безопасности и гражданской обороны населения" Александра Потатуева, пожар уже был ликвидирован, никто не пострадал.

Официальная информация о пожаре появилась лишь после того, как в сети начали массово распространяться видеоролики, подтверждающие инцидент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы»
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы» Владимир Халип
Последняя путинская авантюра
Последняя путинская авантюра Андрей Санников