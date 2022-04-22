«Это даже не бандитизм, а кидалово» 17 22.04.2022, 20:31

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В Беларуси возникли проблемы с поставками медоборудования и запчастей из-за введенных санкций.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе рабочей поездки в Мядельский район 22 апреля назвал сложной ситуацию с импортом медоборудования и посетовал на «двуличную и непоследовательную позицию» Запада в отношении санкций, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Вы знаете, что в одном из крайних пакетов [санкций], введенных в отношении нашей страны, были сделаны так называемые гуманитарные изъятия: якобы они не касаются поставок продовольствия, медицинского оборудования, медикаментов и так далее. Но это декларировалось, а сейчас, когда мы ставим вопрос о закупках нового медицинского оборудования, например, для реконструируемых центров, то пока получаем ответы, мягко говоря, уклончивые», — сообщил премьер-министр.

То же самое, по его словам, касается и поставок запасных частей к высокотехнологичным аппаратам: «Это показывает, насколько двулична и непоследовательна позиция [Запада]. Это даже не бандитизм, а — можно жаргонное слово употребить — «кидалово».

Тем не менее Головченко пообещал найти способ решения «в том или ином виде»: «Мы обязательно добьемся, в том числе через официальные каналы, через евроинституции, чтобы они свои же собственные решения выполняли».

8 апреля Евросоюз запретил автомобильные грузоперевозки, в том числе транзитные, для белорусских и российских компаний. Ограничения были приняты «в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины». Исключение сделали для перевозки почты и гуманитарных грузов.

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