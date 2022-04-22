«Небольшой отряд фактически сорвал план Путина и его генералов» 4 22.04.2022, 20:37

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Один из основателей полка «Азов» рассказал о ситуации в Мариуполе.

Один из основателей украинского полка «Азов», уроженец Грузии Георгий Купарашвили заявил, что их подразделение сорвало план президента России Владимира Путина. В интервью телекомпании Formula доброволец заявил, что «Азов» стал символом свободы Украины, «а без кровопролития и борьбы свободы не бывает», пишет sova.news.

Купарашвили рассказал о ситуации в Мариуполе, отметив заслуги бойцов, укрепившихся на заводе «Азовсталь». В настоящее время это единственное место в городе, контроль над которым российским войскам установить не удалось.

«Один небольшой отряд фактически сорвал план Путина и его генералов. Сегодня мы все в Украине, Грузии и многих других странах – азовцы. Мы все боремся против этой имперской силы. «Азов» сегодня стал символом». И он [Путин] хочет уничтожить этот символ. Наказать Мариуполь с его «Азовом», чтобы заявить: мы уничтожили ваш лучший отряд и вашу надежду».

По словам Купарашвили, от Владимира Зеленского поступило предложение о том, чтобы бойцы в случае необходимости покинули «Азовсталь», но укрепившиеся там солдаты будут сражаться до конца и не сдадутся: «Это обдуманное решение. Мы умрем, но не сдадимся». Члены «Азова» покинут Мариуполь только в том случае, если президент и верховный главнокомандующий Украины прикажет полку выйти через зеленый коридор.

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