Экономика Беларуси покинула зону роста 2 22.04.2022, 20:49

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Белорусы в марте бросились избавляться от обесценивающихся денег.

В белорусской экономике наметился спад. Валовой внутренний продукт в I квартале 2022 года снизился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя по итогам января-февраля он продемонстрировал рост на 1,2%.

Величина ВВП за три месяца текущего года составила 42 617,4 млн рублей. При этом объем промышленного производства в стране по итогам I квартала вырос на 0,2%, до 41 101,1 млн рублей. За два месяца текущего года прирост составлял 3,5%, то есть причиной падения ВВП в марте стало сокращение промышленного производства. Его объем в марте текущего года упал на 6,4% по сравнению с мартом 2021 года и составил 13 797,9 млн рублей.

Запасы готовой промышленной продукции в марте выросли до 6 720,9 млн рублей, то есть на 310,8 млн рублей. Запасы за год выросли уже примерно на 1,1 млрд рублей.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в I квартале текущего года снизился на 0,6%, то есть почти как и по итогам января-февраля, когда сокращение составляло 0,5%, и составил 3 721,1 млн рублей.

Понемногу ухудшаются дела и с инвестициями. В январе-марте 2022 года они снизились на 6,6%, достигнув 6 096,6 млн рублей. Сокращение выросло примерно в полтора раза по сравнению с январем-февралем.

Затраты на приобретение машин, оборудования и транспортных средств уменьшились в I квартале на 6,2% — до 2 200,3 млн рублей, в то время как затраты на строительно-монтажные работы упали на 8,4% и составили 3 135,7 млн рублей. Ввод жилья в эксплуатацию снизился на 4,4% — до 1 077,7 тыс. квадратных метров общей площади.

В марте возникли проблемы и в торговле, в связи с чем оптовый товарооборот ушел в минус, и по итогам I квартала сократился на 1,4% — до 34 450,8 млн рублей. В то же время, розничный товарооборот увеличился на 6,5% и достиг 15 600,7 млн рублей.

В марте розничный товарооборот увеличился по сравнению с февралем на 19,6% и составил 6 063,3 млн рублей. За год данный показатель увеличился на 11%. Таким образом, из-за ажиотажного спроса на некоторые товары, в марте население дополнительно потратило примерно 1 млрд рублей.

Белорусы в марте бросились транжирить обесценивающиеся деньги, на что указывает увеличение оборота общественного питания на 29,4% по сравнению с февралем, — до 346,7 млн рублей. В целом в I квартале 2022 года общепит заработал на 5,8% больше, чем в I квартале прошлого года, то есть 882 млн рублей, пишет select.by.

Но путешествовать белорусы стали меньше, и число перевезенных общественным транспортом страны пассажиров в I квартале сократилось на 3,4% — до 376,2 млн человек.

Грузов за январь-март 2022 года перевезено меньше на 8,1% — 77,7 млн тонн.

Данных о финансовых результатах деятельности предприятий и доходах населения за I квартал текущего года пока нет, а результаты января-февраля выглядят еще вполне благополучными.

В статистике за март данные показатели могут значительно ухудшиться, что связано с потерей украинского рынка, усилением санкций и валютными проблемами.

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