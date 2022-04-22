Forbes: Наступление РФ на востоке и юге Украины обречено на провал 1 22.04.2022, 20:52

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Российская армия до сих пор страдает от тех же проблем, которые стали причиной ее поражения в северных областях.

Российская война против Украины длится уже два месяца. Кремль же так и не смог решить свои фундаментальные проблемы. Когда армия России вела войну сразу на севере, юге и востоке, ей не хватало пехотинцев и грузовиков, чтобы одержать победу.

Теперь она воюет только на двух фронтах: восточном и южном. Но грузовиков и пехоты стало еще меньше, – пишет zn.ua со ссылкой на Forbes. Если даже российская артиллерия сможет пробить дыру в украинской обороне, разрешив нескольким танковым батальонам зайти, у России все равно нет достаточно солдат, чтобы защитить эти танки, а также фланги наступления. Это уже не говоря о сохранении хрупких линий снабжения, когда они растянутся на десятки или сотни километров от ближайшей железной дороги.

Логистические проблемы обрекли российскую попытку оцепить Киев в первый месяц войны. Эти же логистические проблемы, обостренные еще большим недостатком пехоты, могут обречь наступление России еще и на востоке. Утратив тысячи танков и других бронемашин, а также десятки тысяч солдат, Кремль начал в конце марта выводить свои разбитые батальонные тактические группы из пригорода Киева. Те БТГ, которые все еще были способны вести бой, совершили долгое путешествие на поездах на юго-восток Украины в давно оккупированную часть Донбасса. Там они присоединились к новому российскому наступлению, пытаясь пробиться от северной оконечности региона на юг через открытые степи к руинам Мариуполя.

Идея состоит в том, чтобы «обойти и отрезать» украинские силы, развернутые вдоль линии разграничения на западе Донбасса. Но со вторника, когда началась эта операция, Россия не добилась значительного прогресса.

«Попытка протиснуться с севера Донбасса на юг – это то, что мы сейчас видим. Но украинцы, они ожесточенно дерутся, а не ложатся, позволяя россиянам пройти», – сказал неназванный чиновник из Пентагона.

Как ни парадоксально, но прорыв через украинскую оборону может на самом деле создать условия для поражения России. Смогут ли 75 батальонных тактических групп РФ (которых, кстати, в начале войны было 100) протянуть достаточно солдат и танков через потенциальную «дыру» в украинском фронте, чтобы создать собственную твердую 160-километровую линию от севера Донбасса до Мариуполя? Окружение сил Украины означало бы, что российские войска смогли создать собственные крепкие фронты на западе и востоке. Если же в ходе этого флангового маневра российские силы сами закрепиться не смогут, они рискуют оказаться в окружении, отрезанном от снабжения. А если это произойдет, тогда северный провал повторится. Российские батальоны застрянут, у них закончится еда, горючее и патроны. В какой-то момент украинская армия начнет рвать их в клочья, пока Кремль не провозгласит «победу» и не прикажет отступать.

Для успеха в битве за Донбасс России требуется очень много боевых групп, гораздо больше, чем у нее было даже в начале войны. Нужны силы, которые могут не только пробиться, но и удержаться на нужных позициях. И этих сил нет. Ситуацию усугубляет еще и то, что БТГ на передовой и их бригады поддержки потеряли тысячи своих бойцов в первые 50 дней войны.

Вдобавок, география – тоже проблема для России. Поскольку армия Украины обороняется, она имеет преимущество внутренней линии. Другими словами, бои ведутся вдоль линии в форме дуги. Российские силы наступают с внешней стороны этой дуги. Это означает, что их цепи обеспечения длиннее, чем у сил с внутренней стороны – то есть украинской армии. И если возникают проблемы, обороняющийся может отступить на несколько километров, еще больше растянув линии обеспечения врага, тем самым создавая ему проблемы.

Поэтому агрессору нужно значительное и техническое преимущество. И Россия таким похвастаться не может. На Донбассе в ее распоряжении примерно такое же количество войск, как и у Украины. Вдобавок, как отмечают чиновники США, у Киева теперь больше танков, чем у российской армии. И российская логистика ничем не лучше, чем она была месяц назад.

Россия развязала войну, располагая слишком малой и плохо обеспеченной армией. Надеясь на скорый крах Украины, чего, конечно же, не произошло, Москва обрекла свою кампанию против соседней страны на провал с первого же дня.

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