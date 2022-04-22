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Школьник налил в сок антисептик, рассчитывая на эффект как от алкоголя

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  • 22.04.2022, 21:04
  • 4,320
Школьник налил в сок антисептик, рассчитывая на эффект как от алкоголя

Сейчас он в реанимации.

Необычное происшествие имело место на Могилевщине. 15-летний парень купил в буфете сок, который смешал с антисептическим средством. Этот «коктейль» он пил до вечера, пока ему не стало плохо. Парня с острым отравлением доставили в больницу в реанимационное отделение. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает Следственный комитет.

Позже подросток пояснил, что никогда не пробовал спиртного и ему захотелось новых ощущений. И так как в буфете алкоголь не продавали, то он решил заменить его антисептиком, который находился в свободном доступе в коридоре.

По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.

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