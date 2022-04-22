Страны Балтии намерены представить совместную оборонительную платформу на летнем саммите НАТО 22.04.2022, 21:11

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Главы правительств также обсудили шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России.

Эстония, Латвия и Литва намерены представить на предстоящем в Мадриде саммите НАТО совместные предложения по укреплению безопасности в Балтийском регионе, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Наше желание на саммите - принять новую оборонительную позицию в нашем регионе, а это означает, что присутствие НАТО будет расти в воздухе, на суше и на море", - заявила Каллас, слова которой цитирует пресс-служба правительства страны, сообщает interfax.com.ua.

В пятницу в Риге прошла встреча главы правительств стран Балтии, на которой они обсудили единую платформу государств региона. Премьеры Латвии Кришьянис Кариньш и Литвы Ингрида Шимоните также высказались за увеличение войск НАТО в случае угрозы, за укрепление противовоздушной обороны стран Балтии и за усиление военного присутствия Североатлантического альянса в Балтийском море.

Главы правительств также обсудили шестой пакет санкций Евросоюза, который будет сосредоточен на российской нефти и газе, а также необходимость поддержки Украины как военной помощью, так и ее вступлением в ЕС.

"Сегодня мы обсудили, как сделать так, чтобы Украина получила еще больше военной, политической, экономической и моральной поддержки. Сами украинцы говорят, что лучшая гуманитарная помощь для Украины сейчас - это военная помощь. Эстония, Латвия и Литва многое сделали, ЕС и НАТО тоже многое сделали, но они могут сделать еще больше. Мы втроем должны сыграть ключевую роль в поддержке Украины", - сказала после встречи Каллас.

Премьер-министры также обсудили текущее состояние инфраструктурных проектов, направленных на прекращение энергетической зависимости региона Балтии от России. Каллас приветствовала желание Латвии присоединиться к проекту плавучего терминала сжиженного природного газа в эстонском городе Палдиски, который позволит всему региону избавиться от зависимости от российского газа к следующей зиме.

Саммит НАТО в Мадриде пройдет 29-30 июня 2022 года.

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