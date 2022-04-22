В Могилеве мужчину судили прямо в здании университета за сорванный красно-зеленый флаг 5 22.04.2022, 21:27

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Он сорвал лукашенковский флаг со здания сельского дома культуры.

В Могилеве 22 апреля уголовное дело о сорванном государственном флаге рассмотрели прямо на базе Могилевского госуниверситета, сообщают правозащитники.

Жителя могилевского района Игоря Шнейдерова обвиняли по ст. 370 УК (Надругательство над государственными символами).

Как известно правозащитникам, обвиняемый в ночь с 6 на 7 марта, после дискотеки в деревне Никитиничи сорвал лукашенковский флаг со здания сельского дома культуры.

Пропажу флага обнаружила утром директор сельского клуба, она же позвонила в милицию. Шнейдерова опознали по записям видеокамеры и задержали.

Заседание суда над ним прошло в МГУ им. Кулешова в Могилеве. Судья Максим Курпаченко приговорил мужчину к трем месяцам ареста.

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