Что нужно есть, чтобы быть здоровыми 1 22.04.2022, 21:53

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Простая неприхотливая пища из привычных продуктов предотвращает развитие болезней.

Война расставила все по своим местам: стало ясно, что самое ценное в жизни, пишет врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Мгновенно потеряли ценность меха, бриллианты, дорогие часы, модные машины и дома с канделябрами. Самой большой ценностью оказалась жизнь. Кто-то скажет: да это было понятно. А вот нет, вспомните «бутики», «накладные ресницы», «в этом сезоне модно это, и уже не модно то, что куплено год назад».

Мы поняли, что носить джинсы, кроссовки, принять душ, поесть теплую еду, спать в постели, не попасть под обстрел и иметь живых родных — тот уровень «пирамиды ценностей жизни», которой достаточно для счастья.

То же касается еды. Мы поняли, что гречка со сливочным маслом ничем не хуже, а лучше, чем киноа с кокосовым маслом МСТ; замороженные в морозилке ягоды черники и смородины не хуже годжи; что в молодом луке, петрушке и капусте витамина С больше, чем в дорогих таблетках.

Я не сторонница жесткого минимализма и аскетизма, однако снова просто напомню, что наше питание является одним из очень важных факторов, от которых зависит состояние здоровья человека.

Питание предотвращает или способствует развитию многих болезней.

Наше здоровье — это не что-то устоявшееся, постоянное, это состояние организма, которое постоянно меняется и зависит от резервов энергии, способности к восстановлению и регуляции всех биохимических процессов.

Есть возможность выбора пищи — выбирайте недорогое, но натуральное

А еще от состояния нашего здоровья зависит способность организма быть устойчивым к воздействию негативных факторов (в первую очередь стресса) и способность компенсировать патологический процесс, который может развиваться на фоне этих факторов.

К чему эта «прелюдия»?

К тому, чтобы напомнить: ешьте простую еду, которая и просто, и быстро готовится, из продуктов, которые можно идентифицировать. Потому что именно простая, неприхотливая пища, из привычных нашей среде продуктов, обеспечивает нас всеми возможностями избежать заболеваний и быть здоровыми.

Что должно быть на тарелке?

1. Белковое блюдо (яйца на первом месте; мясо, рыба, бобы, сыры)

2. Зерновые (каша, хлеб)

3. Овощное блюдо (салат, рагу), зелень.

4. И все это с использованием здоровых жиров (масло сливочное, сало свежее промороженное, сметана 15−20%, масло растительное нерафинированное — может быть и подсолнечная), а также жиросодержащих продуктов — орехов, семян.

5. Ягоды (оптимально).

Все.

Хочется сладкого? Сделайте себе известную «пасту Амосова» — смесь из молотых орехов, лимона, меда. Яблоко. Груша.

Сегодня я планирую печь паски.

Потому что это святое, это наши традиции, это тот случай, когда можно и повозиться. Потому что сам процесс приготовления действует умиротворяюще, оптимистично, очень позитивно, монотонность вымешивания уменьшает стресс, изменяет ход мыслей в положительное русло.

Но не у всех есть такое счастье — готовиться к Пасхе. Тысячи людей не дожили до этого дня, не имеют доступа к воде, не говоря о еде, не выходят из укрытий.

Наши воины сражаются за наш мир. Без нормального сна, в состоянии хронической усталости, они оберегают нашу надежду. Наши ленты завалены фотографиями ящиков с гуманитарной помощью, бронежилетами и другой амуниции. Это не романтично, не ярко, а однообразно и камуфляжно.

Но это наша реальность, которую мы должны пережить. Без паники и безнадежности «Боже, что с нами будет?»

Любая война заканчивается. Закончится и эта. И наша священная обязанность — помогать и ускорять победу и мир.

Не можете быть волонтером, сортировать и упаковывать коробки? Будьте перевозчиком. Готовьте еду. Будьте кибервоинами. Шейте бронежилеты. Проводите время с детьми переселенцев. Зарабатывайте деньги, платите налоги, помогайте ТрО и ВСУ финансово. И все остальное (ваши варианты).

И параллельно — не пренебрегайте своим здоровьем: есть возможность спать — не сидите, кусая ногти, в соцсетях ночью, спите; есть возможность выбора еды — выбирайте недорогое, но натуральное; двигайтесь в течение дня.

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