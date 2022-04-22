Спутник зафиксировал еще одну братскую могилу возле Мариуполя 1 22.04.2022, 21:55

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Захоронение находится рядом с кладбищем оккупированного села Виноградное.

Спутник зафиксировал еще одну братскую могилу возле Мариуполя Донецкой области. Об этом 22 апреля сообщили журналисты проекта "Радіо Свобода" "Схемы", в распоряжении которых есть спутниковые снимки.

Согласно данным спутников, захоронение находится рядом с кладбищем оккупированного села Виноградное в 5-6 километрах от Мариуполя. Траншеи в указанном месте появились в конце марта: на снимках за 17 марта их еще не было, а на снимках Maxar Technologies за 29 марта видно траншеи размером ориентировочно 38 м на 4 м.

На снимках Planet за 20 апреля видно, что размер места массового захоронения увеличился и составляет 45 м на 25 м.

Власти Мариуполя в комментарии "Схемам" заявили, что получали сообщения от жителей о вероятном месте массового захоронения в этом селе.

Как сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информацию о захоронении возле Виноградного "Схемам" передал также мэр Вадим Бойченко. Он считает, что там могут быть тела сотен погибших преимущественно из левобережной части Мариуполя.

"Там они хоронят местных жителей, которых вражеская российская армия убила самолетами, артиллерией. Когда начались ожесточенные бои в городе после 20 марта, тела с улиц уже убирать мы не смогли… По предварительным данным в городе Мариуполь было убито более 20 тысяч местных жителей", – сказал Бойченко.

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