Голландская «дочка» российского «Альфа-Банка» объявлена банкротом 22.04.2022, 22:03

Санкции в действии.

Amsterdam Trade Bank (АТВ), дочерняя структура российского Альфа-банка, находящегося под санкциями США, признана банкротом. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление Центрального банка Нидерландов (DNB) и на советующее постановление суда.

Согласно заявлению, Центральный суд Амстердама в пятницу, 22 апреля, вынес решение о банкротстве ATB, что побудило DNB активировать схему гарантирования вкладов для владельцев счетов.

"Санкции Великобритании и США вызвали операционные трудности, поскольку большинству контрагентов АТВ, включая соответствующие банки и поставщиков инфраструктуры, трудно продолжать поддерживать АТВ", – говорится в заявлении АТВ.

По данным DNB, на владельцев счетов в ATB распространяется голландская схема гарантирования вкладов до 10 000 евро на человека.

АТВ обслуживал 23 000 частных клиентов. Полная сумма, гарантированная схемой, составляет около 700 млн евро.

Минфин США 6 апреля объявил, что вводит "полные блокирующие санкции" в отношении Альфа-банка, крупнейшего частного банка России.

В рамках этих санкций активы шести дочерних компаний, в том числе АТБ, были заблокированы за то, что "находились в собственности или под контролем Альфа-банка, либо действовали или намеревались действовать в интересах или от имени Альфа-банка, прямо или косвенно".

6 апреля США заморозили активы Сбербанка и Альфа-банка. 21 апреля Альфа-банк под давлением санкций продал казахстанскую "дочку".

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