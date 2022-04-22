На Донбассе ВСУ уничтожили вражеский склад с топливом
- 22.04.2022, 22:15
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Ликвидированы 130 оккупантов.
Украинские защитники продолжают давать достойный отпор оккупантам. Также на Востоке ВСУ за сутки уничтожили вражеский склад с боеприпасами и ликвидировали 130 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
Российские войска за сутки совершили 3 атаки.
Украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники оккупантов. В результате чего ВСУ уничтожили склад с топливом и боеприпасами.
За сутки враг потерял:
личного состава - до 130;
танков - 3;
БМП - 3;
БТР - 4;
ББМ - 1;
АТ - 13;
БПЛА - 2.
Отмечается, что сейчас на Востоке идут бои.