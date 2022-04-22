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Глава одного из крупнейших банков РФ: России грозит дефолт и кредитная блокада

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  • 22.04.2022, 22:37
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Глава одного из крупнейших банков РФ: России грозит дефолт и кредитная блокада

Иностранные инвесторы потребуют свои деньги, что создаст новые проблемы для Москвы.

В связи с санкциями Запада Россия может столкнуться с дефолтом по государственному долгу. Иностранные инвесторы наверняка объединятся, подадут иск, и будут требовать свои деньги. Российские компании и государства больше не смогут брать кредиты в западных странах. Кредиты из Китая будут дороже. Об этом заявил глава ВТБ Банка Андрей Костин.

"Россия может столкнуться с "организованным" дефолтом по государственному долгу из-за западных санкций, который не следует рассматривать как технический дефолт", - цитирует его информагентство Reuters.

Агентство отмечает, что после того, как произойдет дефолт (4 мая), иностранные инвесторы могут объединиться и подать уже коллективный иск с требованием возвращения своих денег. Ситуация может привести к определенным проблемам.

Также российские компании и государство не смогут кредитоваться в банках на Западе. Деньги для них будут дорогими, если кредиты оформят в Китае.

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