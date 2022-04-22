Украинцы уничтожили ударный вертолет оккупантов 22.04.2022, 23:01

5,510

Видеофакт.

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" оккупационных войск РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

Отмечается, что бойцы подразделения ПВО Национальной гвардии, которое выполняет боевые задания на территории Запорожской области, сбили вражеский вертолет 21 апреля.

При этом украинские защитники попали в "Аллигатор", который залетел на территорию Украины, из ПЗРК.

На видео видно, как еще один российский вертолет, находившийся возле места катастрофы Ка-52, начал отстреливать тепловые ловушки, пытаясь избежать попадания ракеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».