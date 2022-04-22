Украинцы уничтожили ударный вертолет оккупантов
- 22.04.2022, 23:01
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Видеофакт.
Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" оккупационных войск РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Нацгвардии в Facebook.
Отмечается, что бойцы подразделения ПВО Национальной гвардии, которое выполняет боевые задания на территории Запорожской области, сбили вражеский вертолет 21 апреля.
При этом украинские защитники попали в "Аллигатор", который залетел на территорию Украины, из ПЗРК.
На видео видно, как еще один российский вертолет, находившийся возле места катастрофы Ка-52, начал отстреливать тепловые ловушки, пытаясь избежать попадания ракеты.