Что приготовить к Пасхе 1 22.04.2022, 23:16

1,220

Легкие рецепты к праздничному столу.

"Ганцавіцкі час" предлагает в этом году обязательно приготовить закуски "Красные и белые тюльпаны". Также интересные салатики.

Яркий Пасхальный цыпленок. Салат

Приготовление

— Заранее отварить картофель, и после остужения натереть его на крупной терке.

— Свежий огурчик, вареное мясо и колбасу нарезать маленькими квадратиками.

— На мелкой терке натереть отварную, морковь.

— Мелко порезать пучок зеленого лука.

— В яйцах отделить желтки от белков, так как их мы будем использовать по отдельности для украшения.

— Подготовить овальное, большое блюдо. На нем майонезом нарисовать силуэт яйца.

— Затем выкладывать слои, промазывая каждый слой майонезом и присыпая небольшим количеством соли и перца.

— Последовательность — картофель, свежий огурец, вареное мясо, колбаса, кукуруза, зеленый лук, морковь.

— Каждый проложенный слой нужно немного придавливая уплотнять, чтобы салат не рассыпался и хорошо держал форму.

— Осталось задекорировать верхушку изображением милого цыпленка

— Для начала нужно провести зигзагом границу при помощи майонеза, деля салат на две равные части.

— На нижнюю часть выкладываем тертый белок, а на верхнюю часть желток. Из сладкого красного перца вырезаем клювик, лапки и челочку, а из маслин глазки и реснички.

Гнездо Глухаря. Салат

Приготовление

— Мелко нарезать лук.

— Нарезанный лук залить уксусом с водой (три ложки уксуса на три ложки воды) и оставим минут на десять.

— Огурец порезать кубиками.

— Нарезать грудку. Яйца очистить от скорлупы и отделим белок от желтка.

— Укроп мелко порубить. Белок можно сразу порезать кубиками, а из желтка мы будем делать украшение — яйца глухаря.

— Для этого желтки хорошо размять вилкой, натереть и добавить к ним плавленный сыр (на самой мелкой терке), выдавить чеснок и добавим немного рубленного укропа, посолить по вкусу и заправить майонезом.

— Получается однородная желтая масса с красивыми вкраплениями укропа. Взять массу на ложку, скатать между ладоней в продолговатый яйцеобразный шарик. Готовые «яички» убрать в холодильник. Там они хорошо схватятся и будут держать форму.

— Заранее поставим на огонь кастрюльку или сотейник с маслом, которое нужно довести до кипения.

— Картофель очистить от кожуры и натереть его на терке для корейской моркови, на длинные тонкие полосочки.

— Если у вас обычная терка, старайтесь натирать так, чтобы получались длинные кусочки. Можно и тонкой соломкой нарезать.

— Эти кусочки сразу же отправить в хорошо разогретое масло, т.е. жарить во фритюре до золотистого цвета.

— Картофель тонкий, поэтому жарка не занимает много времени.

— Готовый обжаренный картофель выложить на бумажное полотенце, чтобы с него стекло лишнее масло и посолить.

— Можно собирать салат.

— Для основы в одной миске смешать куриную грудку, огурцы, нарезанные белковые кусочки, маринованный лук (с которого нужно слить весь маринад), консервированный горошек.

— Эту смесь посолить и поперчить по вкусу, заправить майонезом и перемешать.

— Салатные листья разместить на блюде.

— Поверх выложить салатную массу в форме круга.

— Со всех сторон обложить его соломкой из жареного картофеля, а сверху присыпать рубленным укропом. На укроп выложить «яйца глухаря», которые мы сделали из желтковой смеси.

Красные тюльпаны. Закуска

Приготовление

— Яйца очистить от скорлупы и нарезать мелко квадратиками. Так же нарезать и крабовые палочки.

— Сыр и чеснок протереть на мелкой терке.

— В начинку добавить майонез примерно одну столовую ложку.

— Нужно подготовить тюльпаны из томатов.

— Для этого прорезать помидор крест на крест, но не до конца. После аккуратно отогнув один из лепесточков вырезать внутреннюю серединку.

— Осталось начинить наши тюльпанчики.

— Раскрыть серединку помидора и заложить в нее начинку. Придавить немного руками и убрать излишки массы. Если наружная часть «лепестков» вымажется, то нужно будет протереть сухой салфеткой.

Белые тюльпаны. Закуска

Приготовление

— Яйца отварить до готовности, охладить и очистить от кожуры.

— Делать на каждом яичке крестообразный надрез со стороны носика. Аккуратно, чайной ложкой, достать желток в миску, размять его вилкой.

— К желтку добавить тертый на мелкой терке плавленный сырок. Он должен быть охлажденным(!), так будет легче его тереть.

— Туда же выдавить чеснок и заправить эту смесь майонезом. С помощью кондитерского мешка или пакета фаршируем заготовки этой смесью.

— На блюдо для подачи выложите зеленые луковые перья, они будут как стебли тюльпанов. Сами яйца выкладываем красиво в форме букета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».