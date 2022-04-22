Что приготовить к Пасхе

Что приготовить к Пасхе1
- 22.04.2022, 23:16
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Легкие рецепты к праздничному столу.
"Ганцавіцкі час" предлагает в этом году обязательно приготовить закуски "Красные и белые тюльпаны". Также интересные салатики.
Яркий Пасхальный цыпленок. Салат
Приготовление
— Заранее отварить картофель, и после остужения натереть его на крупной терке.
— Свежий огурчик, вареное мясо и колбасу нарезать маленькими квадратиками.
— На мелкой терке натереть отварную, морковь.
— Мелко порезать пучок зеленого лука.
— В яйцах отделить желтки от белков, так как их мы будем использовать по отдельности для украшения.
— Подготовить овальное, большое блюдо. На нем майонезом нарисовать силуэт яйца.
— Затем выкладывать слои, промазывая каждый слой майонезом и присыпая небольшим количеством соли и перца.
— Последовательность — картофель, свежий огурец, вареное мясо, колбаса, кукуруза, зеленый лук, морковь.
— Каждый проложенный слой нужно немного придавливая уплотнять, чтобы салат не рассыпался и хорошо держал форму.
— Осталось задекорировать верхушку изображением милого цыпленка
— Для начала нужно провести зигзагом границу при помощи майонеза, деля салат на две равные части.
— На нижнюю часть выкладываем тертый белок, а на верхнюю часть желток. Из сладкого красного перца вырезаем клювик, лапки и челочку, а из маслин глазки и реснички.
Гнездо Глухаря. Салат
Приготовление
— Мелко нарезать лук.
— Нарезанный лук залить уксусом с водой (три ложки уксуса на три ложки воды) и оставим минут на десять.
— Огурец порезать кубиками.
— Нарезать грудку. Яйца очистить от скорлупы и отделим белок от желтка.
— Укроп мелко порубить. Белок можно сразу порезать кубиками, а из желтка мы будем делать украшение — яйца глухаря.
— Для этого желтки хорошо размять вилкой, натереть и добавить к ним плавленный сыр (на самой мелкой терке), выдавить чеснок и добавим немного рубленного укропа, посолить по вкусу и заправить майонезом.
— Получается однородная желтая масса с красивыми вкраплениями укропа. Взять массу на ложку, скатать между ладоней в продолговатый яйцеобразный шарик. Готовые «яички» убрать в холодильник. Там они хорошо схватятся и будут держать форму.
— Заранее поставим на огонь кастрюльку или сотейник с маслом, которое нужно довести до кипения.
— Картофель очистить от кожуры и натереть его на терке для корейской моркови, на длинные тонкие полосочки.
— Если у вас обычная терка, старайтесь натирать так, чтобы получались длинные кусочки. Можно и тонкой соломкой нарезать.
— Эти кусочки сразу же отправить в хорошо разогретое масло, т.е. жарить во фритюре до золотистого цвета.
— Картофель тонкий, поэтому жарка не занимает много времени.
— Готовый обжаренный картофель выложить на бумажное полотенце, чтобы с него стекло лишнее масло и посолить.
— Можно собирать салат.
— Для основы в одной миске смешать куриную грудку, огурцы, нарезанные белковые кусочки, маринованный лук (с которого нужно слить весь маринад), консервированный горошек.
— Эту смесь посолить и поперчить по вкусу, заправить майонезом и перемешать.
— Салатные листья разместить на блюде.
— Поверх выложить салатную массу в форме круга.
— Со всех сторон обложить его соломкой из жареного картофеля, а сверху присыпать рубленным укропом. На укроп выложить «яйца глухаря», которые мы сделали из желтковой смеси.
Красные тюльпаны. Закуска
Приготовление
— Яйца очистить от скорлупы и нарезать мелко квадратиками. Так же нарезать и крабовые палочки.
— Сыр и чеснок протереть на мелкой терке.
— В начинку добавить майонез примерно одну столовую ложку.
— Нужно подготовить тюльпаны из томатов.
— Для этого прорезать помидор крест на крест, но не до конца. После аккуратно отогнув один из лепесточков вырезать внутреннюю серединку.
— Осталось начинить наши тюльпанчики.
— Раскрыть серединку помидора и заложить в нее начинку. Придавить немного руками и убрать излишки массы. Если наружная часть «лепестков» вымажется, то нужно будет протереть сухой салфеткой.
Белые тюльпаны. Закуска
Приготовление
— Яйца отварить до готовности, охладить и очистить от кожуры.
— Делать на каждом яичке крестообразный надрез со стороны носика. Аккуратно, чайной ложкой, достать желток в миску, размять его вилкой.
— К желтку добавить тертый на мелкой терке плавленный сырок. Он должен быть охлажденным(!), так будет легче его тереть.
— Туда же выдавить чеснок и заправить эту смесь майонезом. С помощью кондитерского мешка или пакета фаршируем заготовки этой смесью.
— На блюдо для подачи выложите зеленые луковые перья, они будут как стебли тюльпанов. Сами яйца выкладываем красиво в форме букета.