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Александр Бухвостов, один из задержанных профсоюзных лидеров, госпитализирован

  • 22.04.2022, 23:06
  • 1,752
Александр Бухвостов, один из задержанных профсоюзных лидеров, госпитализирован
Александр Бухвостов

Он попал в больницу с сердечным приступом.

По информации издания «Салідарнасць», 80-летний председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов попал в больницу с сердечным приступом.

Александр Бухвостов, как и другие представители независимых профсоюзов, был задержан 19 апреля.

По предварительным данным, в период 19-21 апреля были задержаны 19 представителей независимого профсоюзного движения Беларуси. Это руководство и сотрудники офиса Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП), а также лидеры и активисты профсоюзов СПМ (Свободный профсоюз металлистов), входящие в БКДП, СПБ (Свободный профсоюз белорусский), РЭП (Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности).

Обыски прошли в Минске и Полоцке. Среди задержанных молодые и пожилые люди, матери малолетних детей. Изъята техника, документы.

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