Александр Бухвостов, один из задержанных профсоюзных лидеров, госпитализирован
- 22.04.2022, 23:06
- 1,752
Он попал в больницу с сердечным приступом.
По информации издания «Салідарнасць», 80-летний председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов попал в больницу с сердечным приступом.
Александр Бухвостов, как и другие представители независимых профсоюзов, был задержан 19 апреля.
По предварительным данным, в период 19-21 апреля были задержаны 19 представителей независимого профсоюзного движения Беларуси. Это руководство и сотрудники офиса Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП), а также лидеры и активисты профсоюзов СПМ (Свободный профсоюз металлистов), входящие в БКДП, СПБ (Свободный профсоюз белорусский), РЭП (Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности).
Обыски прошли в Минске и Полоцке. Среди задержанных молодые и пожилые люди, матери малолетних детей. Изъята техника, документы.