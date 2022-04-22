«Передайте в интернет, что женщина в 78 лет вышла с флагом» 7 22.04.2022, 23:21

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Бабушка с палочкой рассказала, почему вышла с бело-красно-белым флагом на День Воли.

В День Воли интернет потрясло фото старенькой женщины, которая с палочкой вышла с бело-красно-белым флагом и села на скамейке у подъезда. Та минчанка — Елена Алексеевна Кондрашевич. Ей 78 лет. И за свой поступок она получила от лукашистов огромный штраф — 1920 рублей. «Я ребенок войны. Хороший подарок мне ко Дню Победы», — вздыхает она.

В День Воли Елена Алексеевна накинула флаг на плечи и вышла на скамейку возле дома. Ее историю записал проект «1906».

«Сижу, думаю: как люди будут реагировать, что я с флагом. Один мужчина поздравил: «С праздником!» Другой сказал пренебрежительно: «Сидит с каким-то флагом». А после — четыре милиционера. Я собралась идти домой — а они не пускают меня. Говорю: «Я есть хочу, пустите».

Потом приехало шесть милиционеров в автобусике и увезли меня в Октябрьское РУВД. Я рассказывала им: «Я же ничего плохого не делала, поминала тех людей, которые боролись за независимость Беларуси».

Добавила: «Лукашенко присягу принимал под бело-красно-белым флагом». «Ну тогда другого не было», — возразили мне.

Я говорю: «Через два года, если буду жива, буду героем Беларуси».

Они составили протокол: что я без разрешения горисполкома пикетировала.

Потом участковый повез меня домой. Спрашивал: «Где взяла флаг?» Говорю: «Мне его подарил райисполкомовский работник». Просит: «Подарите мне». Отвечаю: «Я этот флаг никому не отдам!».

Позже, говорит, узнала, что заложил ее мужчина, проживающий в их доме.

12 апреля милиционеры снова пришли к женщине — сообщить, что ей нужно в суд. Елена Алексеевна осталась дома — боялась, что из-за больных ног просто не дойдет. А через несколько дней получила письмо с судебным решением: ей выписали штраф в 1920 рублей.

«Мой внучатый племянник одолжит деньги, и заплатим, чтобы за месяц успеть и пени не было. Ведь у самой меня таких денег на руках нет, я одинокая», — вздыхает Алексеевна.

Она родилась в 1943 году.

«Мы жили на Сторожевке, на Кропоткина. В мае 1943 года русская летчица бросила бомбу и попала в барак. Бабушке руку оторвало, и она умерла. А мать была беременна мной, и я, семимесячная, родилась раньше времени», — рассказывает женщина.

В 19 лет она поступила в »инъяз». В этот же год ее вместе с другими студентами отправили на картофель — после той поездки женщина на четыре месяца попала в больницу.

«Я городская — не очень умела ту картошку выбирать, в амбар попросилась. Там четыре девушки нужны были машину зерном загрузить. А мешки же по 100 килограмм. Я потом смотрю и понимаю, что почти не вижу. Пошла в оптику, доктор меня посмотрела и сразу направила в больницу. У меня случилось отслоение сетчатки. Две операции впоследствии было, глаз перестал видеть.

Врачи только легкую работу разрешили. И рожать тогда было нельзя».

Замуж Елена Алексеевна так и не вышла.

Десятки лет она отработала техническим секретарем в газете «Звязда», только два года назад, в 76 лет, уволилась — здоровье совсем подвело, обострился артроз суставов.

В тяжелые времена, когда независимую прессу выбрасывали из «Белсоюзпечати», Елена Алексеевна также помогала разносить газеты подписчикам. В своем районе, в Курасовщине, несмотря на плохое зрение и больные ноги.

К бело-красно-белому флагу у нее особые чувства.

«Я когда первый раз увидела его, плакала. И так, как увижу его где — вообще не могу, реву. В жизни бы я не подумала, что столько флагов будет, rjulf эти марши проходили — ай-ай-ай!»— вспоминает впечатления Елена Алексеевна.

«Мое пожелание, чтобы вы в интернет передали: что старая женщина в 78 лет 25 марта вышла с флагом на скамейку. Что такие есть», — просит она. И надеется, что у нее хватит здоровья дожить до следующего моря бело-красно-белых флагов.

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