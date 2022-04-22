Запасов электроники в России осталось до лета 5 22.04.2022, 23:11

2,608

Из-за проблем с поставками комплектующих и готовой продукции ассортимент гаджетов в магазинах может сузиться.

Запасов импортной электроники и бытовой техники на складах и полках российских магазинов хватит до лета. Об этом сообщает газета «Известия» со слов экспертов и ритейлеров, пишет devby.io. Более оптимистичные собеседники газеты допускают, что резервы кончатся только в августе или сентябре.

Прогноз оправдается лишь в том случае, если на технику не будет ажиотажного спроса и если в Россию довезут партии товара, заказанные еще зимой и застрявшие в Европе.

Предсказать точно, когда закончатся гаджеты, сложно, поскольку все зависит от спроса: один из ритейлеров полагает, что из-за роста цен и из-за того, что в конце февраля — начале марта спрос на электронику был аномально высоким, продажи в мае могут резко просесть.

В ассоциации производителей и продавцов электроники РАЭК подтвердили, что из-за проблем с поставками комплектующих и готовой продукции ассортимент гаджетов в магазинах может сузиться. Источники «Известий», близкие к ритейлерам, считают, что благодаря механизму параллельного импорта ввозить в страну достаточное количество продукции вполне возможно.

В Минпромторге издание заверили, что отслеживает ситуацию в торговых сетях и по состоянию на 13 апреля сформированы достаточные запасы различных позиций, включая смартфоны и стационарные компьютеры.

Касательно смартфонов собеседники «Коммерсанта» тоже утверждают, что имеющиеся складские запасы даже с учетом снизившегося спроса удастся растянуть лишь до начала июня. Источники издания в правительстве говорят о трех-четырех месяцах, но убеждены, что «ситуация рано или поздно выправится». Между тем новых поставок смартфонов в Россию с середины марта почти нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».