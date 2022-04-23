ВСУ отражают многочисленные попытки наступления войск РФ (онлайн) 23.04.2022, 8:10

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(Обновляется) Главное за 59-й день войны.

ВСУ 59-й день отражают многочисленные попытки наступления войск РФ. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито восемь атак противника, уничтожено девять танков, восемнадцать единиц бронированной и тринадцать единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.

Противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, оказывает интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

Сайт Charter97.org ведет трансляцию 59-го дня войны в Украине. Что происходило в Украине 22 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

10:08 Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные потерь российской армии в Украине.

09:59 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал утренние обстрелы: попали в заброшенное кафе, никто не пострадал.

Также Ким отметил, что комендантский час в области устанавливается с 19 вечера до 5 утра, поскольку существует большая вероятность обстрелов ночью.

09:50 Хакеры Anonymous взломали крупнейшего поставщика гидравлики для энергетики России – компанию Enerpred.

Так, группа хакеров взломала 645 тысяч писем общим объемом 432 ГБ.

Компания специализируется на энергетической, нефтехимической, угольной, газовой и строительной индустрии.

09:40 В Житомире решили демонтировать танк, стоящий на городской площади Победы.

По словам городского головы Сергея Сухомлина, это сделают символически 9 мая.

«Танк-победитель», как его называют житомиряне, установили в честь 20-летия Победы над немецкими войсками во Второй мировой войне и освобождения Житомира от оккупации.

Впрочем, теперь площадь станет площадью победы Украины над Россией, а советскому танку на ней уже не место.

09:28 Российская колонна попала в засаду Украинских Вооруженных Сил. Пара бензовозов КАМАЗ 6x6 и самоходная гаубица 2С3 «Акация» подбиты.

09:20 Под Изюмом ВСУ уничтожили часть оккупантов 64-й отдельной мотострелковой бригады. Той самой, которая зверствовала в Буче.

Также, по некоторым данным, украинские военные взяли живьем группу оккупантов, которые насиловали бучанских девушек и женщин.

09:12 Уничтожение ВСУ командного пункта русофашистов возле Херсона подтвердилось.

Уничтожено около 40 офицеров, станцию РЭБ и около 10 единиц бронетехники, сообщил Сергей Братчук.

08:58 Бельгия решила передать Украине новую партию оружия.

Речь идет о противотанковых ракетных комплексах и, возможно, самоходных артиллерийских установках.

08:43 Закарпатский легион уничтожил российский танк Т-72. Цель поражена миной калибра 120 мм, экипаж - ликвидирован.

08:33 Украинские военные опубликовали видеохронику освобождения Киевской области.

08:28 Разведка Британии о неудачах РФ в Украине:

— Несмотря на возросшую активность, российские войска за последние 24 часа не добились значительных успехов, поскольку украинские контратаки продолжают препятствовать их усилиям.

— Российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, снижающей их способность добиться заметного прогресса.

— Несмотря на заявленное завоевание Мариуполя, ожесточенные бои продолжаются, что сводит на нет попытки России захватить город, и это еще больше замедляет их желаемое продвижение на Донбассе.

08:25 Канадский снайпер «Вали» продолжает свою работу в Украине.

08:19 Азовцы опубликовали новое видео с детьми, которые прячутся в бункерах «Азовстали» от оккупантов.

08:15 Чехия готова заменить Россию в Совете ООН по правам человека.

В МИД страны отметили, что исключенная из Совета ООН Россия должна нести ответственность за агрессию, человеческие страдания и разрушения в Украине.

08:13 Враг продолжает обстреливать Николаев.

После пяти утра в социальных сетях появились сообщения о том, что в городе прогремел мощный взрыв.

08:07 Советник главы Офиса президента Алексей Арестович выразил уверенность в том, что в Мариуполе будет проведено контрнаступление украинской армии.

«Контраступление будет 101%, я уверен. Вопрос — когда и какими силами, и куда. Потому что решать это будет главнокомандующий ВСУ. Исходя из объема информации, которой ни у кого из нас нет. Он принимает решение. И возможно он предотвращает сейчас четыре новых Мариуполя или два», — заявил Арестович.

08:03 В Украине разминировали 184 населенных пункта

По словам Зеленского, это очень хороший темп. Гуманитарные штабы работают на территории уже более 500 деоккупированных населенных пунктов.

23:55 Вечернее обращение Владимира Зеленского:

Вооруженные Силы Украины блестяще выполняют свои задачи. Разведка, Национальная гвардия, тероборона, полиция, пограничники – все сто процентов работают на победу. Но на победу также должен работать каждый гражданин – в том, чем занимается, и там, где находится.

Если вы за границей – поддерживайте Украину.

Если вы занимаетесь обычной экономической деятельностью – делайте все, чтобы Украине было больше пользы.

Если вы оказались на временно оккупированной территории – старайтесь создать оккупантам больше проблем.

Вооруженные Силы Украины – это наш фундамент. Но на этом фундаменте должна всегда стоять крепость из нашего национального единства.

23:41 Бойцы ССО ВСУ на месте подрыва моста в Харьковской области, по которому шла колонна фашистов.

23:24 Зачетный мультик от Госпогранслужбы Украины, который посвящен российским пропагандистам.

23:08 ВСУ уничтожили командный пункт войск РФ в Херсонской области.

«Мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это покруче Чернобаевки будет. Там было около 50 страших российских офицеров. Судьба их не известна, но думаю, печальна. Взрывалось долго. Передовой командный пункт. Как бы еще 1 командующий армии не добавился», — сообщил Алексей Арестович.

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