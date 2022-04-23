В районе Чернобаевки опять слышны взрывы 23.04.2022, 8:10

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Что происходит?

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины в Херсоне продолжают звучать взрывы.

Звуки доносятся со стороны сектора Чернобаевки. Об этом сообщает местный канал.

Также сообщается, что вероятнее всего отлеты в сторону Николаева, в Николаеве уже сообщают о прилетах".

Чем известна Чернобаевка

Военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.

Впервые на этом аэродроме позиции россиян разгромили 27 февраля. Однако, после удара украинскими "Байрактарами", россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии – генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

18 апреля ВСУ в 16-й раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.

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