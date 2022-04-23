Лига Наций - ООН -? 9 Андрей Санников

23.04.2022, 8:20

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Андрей Санников

Пора подумать об организации, которая способна наказывать за преступления.

Лига Наций возникла после первой мировой войны в 1919-1920 гг. как организация, призванная предотвратить новую войну.

Никакой России там первоначально не было. Не было и СССР, который образовался позже, но Лига не горела желанием его принимать.

СССР стал членом Лиги Наций в 1934 году, когда в Германии уже пришел к власти Гитлер, а в Европе поднимал голову фашизм.

Вроде как, давайте их примем, чтобы против худшего зла бороться. Это как по-сегодняшнему принять в G7 и в 20-ку, и в Совет Европы и т.п.

Исключили СССР в 1939 году не потому, что большевики напали на Финляндию, а потому (внимание!), что мировая общественность была возмущена наглой провокацией Советов, и правительства из Лиги Наций вынуждены были принять решение об исключении агрессора.

На этом, собственно, история Лиги Наций и закончилась.

Стало понятно, что заложенные в ней механизмы не смогли предотвратить крупномасштабную войну.

Еще до формальной ликвидации Лиги Наций была создана Организация Объединенных Наций с новыми механизмами и с прежней задачей - предотвратить новую крупномасштабную войну.

С этой задачей ООН худо-бедно справлялась, хотя войны случались, и войны кровавые, но международные чиновники придумали себе отмазку: лучше говорить, чем стрелять.

И говорили, говорили, говорили…

До полного оскопления ООН.

Недовольных организацией работы ООН было много. Вопрос о реформировании Совета Безопасности стоит давно. После развала СССР он актуализировался. На место постоянных членов претендуют Германия, Япония, Мексика, Индия, Италия, Бразилия... Но как же реформировать Совет Безопасности, когда там Россия и Китай стоят стеной, отстаивая свое право убивать людей, блокируя любые попытки осудить эти убийства самой представительной международной организацией.

Лига Наций признала свою неспособность предотвратить войну и сложила полномочия.

ООН, доказавшая свою неспособность остановить войну, и не одну, самораспускаться и не думает, даже реформироваться не собирается.

Это означает одну простую вещь: в отношении Украины ООН, как организм, будет делать все для самосохранения, а не для обуздания агрессора, России.

ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) - это такой новодел среди межгосударственных организаций, тоже призванная сохранять международный мир и безопасность.

Какой мир и безопасность? ОБСЕ не может даже повлиять на совершенно обнаглевших психопатов-диктаторов в своем регионе, из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана!

Заложенные в ОБСЕ механизмы просто не работают во время массированного, а сейчас еще и военного наступления на демократию.

Вы думаете кто-нибудь поднял вопрос о форс-мажоре, о несоответствии ОБСЕ тому, что сейчас происходит. Я таких не знаю, может, вам повезет.

Совет Европы, стоящий на страже прав человека и демократии, - классная организация. Только вот область демократии в мире стремительно сужается, а Совет Европы все стоит и стоит на ее страже.

Во всех этих организациях сильны позиции стран с авторитарными и диктаторскими режимами. Это абсурд, конечно, но это факт.

Вопрос в другом: почему демократический мир неизбежно заботится о том, чтобы потакать всяческим негодяям, а не о том, чтобы укреплять те самые ценности, которые так благородно прописаны в уставных грамотах этих организаций?

Вопрос риторический, извините.

Но есть и совсем уж демократический союз совсем уж демократических государств - Европейский Союз. И вся надежда на него, куда, с одной стороны, не входят автаркии, а с другой - сосредоточены самые эффективные инструменты влияния на ситуацию в Европе, да и в мире. Но в этом самом Евросоюзе почему-то всегда есть лоббисты диктатур и агрессоров. Даже и не пойму, почему. Не из-за денег ведь.

Казалось бы, Россия напала на Европу, Путин стремится уничтожить Украину, где, кстати, кроме украинцев живут и венгры, и румыны, и греки и другие национальности из ЕС, а в самом Евросоюзе все еще сопротивляются и санкциям против России, и помощи Украине.

Удивительно, что даже в ЕС, межгосударственной организации с достаточно профессиональной бюрократией, до сих пор не создана хотя бы группа высокого уровня по войне в Украине. Это им было бы несложно сделать, и это бы повысило эффективность их работы и помощи Украине, и даже позволило бы решить вопрос с блокадой отдельными странами санкций и поставок оружия. Видимо, цель состоит не в реальной помощи Украине, а в уменьшении ущерба для себя от этой войны.

Попытки удержаться за старый мир, за старые международные организации обречены на провал.

Вчерашний мир был расстрелян и уничтожен Россией в украинской Буче.

Правил игры, которые были еще вчера, сегодня не существует.

Нужны новые правила: все средства законны и оправданы, для того чтобы остановить убийства мирных граждан, стариков, детей, женщин.

Все средства должны быть применены, чтобы спасти Украину, а, значит, спасти мир.

А если у международных организаций нет таких возможностей или они не хотят их видеть и применять, то этим организациям пора на заслуженный отдых.

Даже ООН, поскольку говорильня не спасает от убийств.

Пора подумать об общечеловеческой организации, которая не только описывает преступления, но и способна за них наказывать.

Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», «Фейсбук»

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