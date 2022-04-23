Ученые нашли место на Земле, где зародились современные животные и люди 2 23.04.2022, 8:31

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иллюстрационное фото

Там произошло событие, известное как «Кембрийский взрыв».

Исследователи считают, что Чэнцзянь, город в горной провинции Юньнань в Китае, является источником многих современных видов, включая людей. Это место, где впервые возникли сложные организмы, событие, известное как «Кембрийский взрыв», важный период времени в истории Земли. Об этом пишет Arkeo News.

Эдиакарский и кембрийский периоды были примерно полмиллиарда лет назад. Но в генетическом коде современных животных скрыты признаки того, когда впервые возникли основные группы животных.

Биота Чэнцзян возрастом 518 миллионов лет в провинции Юньнань на юго-западе Китая является одной из старейших групп окаменелостей животных, известных в настоящее время науке, и ключевой записью кембрийского взрыва.

Здесь найдены окаменелости более 250 видов, в том числе различные черви, членистоногие (предки ныне живущих креветок, насекомых, пауков, скорпионов) и даже самые ранние позвоночные (предки рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих).

Фото: Сяоя Ма

Новое исследование впервые обнаружило, что эта среда представляла собой мелководную, богатую питательными веществами дельту, пострадавшую от ливневых наводнений.

В настоящее время этот район находится на суше в гористой провинции Юньнань, но команда изучила образцы керна горных пород, которые свидетельствуют о морских течениях в прошлой среде.

Фото: Сяоя Ма

«Кембрийский взрыв в настоящее время повсеместно признан подлинным быстрым эволюционным событием, но причинные факторы этого события давно обсуждаются с гипотезами об экологических, генетических или экологических триггерах», — сказал старший автор доктор Сяоя Ма, палеобиолог в Эксетерский университет и Юньнаньский университет.

«Открытие дельтовой среды пролило новый свет на понимание возможных причинных факторов процветания этих кембрийских билатеральных морских сообществ с преобладанием животных и исключительной сохранности их мягких тканей.

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