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Канада передала Украине новые гаубицы

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  • 23.04.2022, 8:35
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Канада передала Украине новые гаубицы
фото: cbc ca

На вооружение ВСУ также поступили бронебойные снаряды для противотанковых ружей Carl Gustaf.

Канада отправила в Украину гаубицы типа M777, снаряды к ним, а также бронебойные снаряды для противотанковых ружей Carl Gustaf. По информации канадского правительства, это вооружение уже передано украинской армии.

Об этом сообщает CBC News.

Оттава отправила в Украину всего четыре гаубицы. У Канады их всего 37, гаубицы были закуплены во время афганской войны. Ранее США отправили в Украину 18 орудий такого же типа и в ближайшее время отправят еще 72 штуки.

Гаубица M777 способна стрелять разными типами снарядов дальностью до 40 км, в том числе реактивными и с наведением по GPS. По данным канадской прессы, украинские военные получат снаряды и этого высокоточного типа, каждый из них стоит по 112 тыс. долларов США.

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