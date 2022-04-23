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Чехия готова заменить Россию в Совете ООН по правам человека

  • 23.04.2022, 8:38
  • 2,626
Чехия готова заменить Россию в Совете ООН по правам человека

Кандидатура уже подана.

Чехия хочет заменить исключенную Россию в Совете ООН по правам человека.

Об этом говорится в сообщении МИД страны в Twitter.

Отмечается, что "Россия должна нести ответственность за агрессию, человеческие страдания и разрушения в Украине. Именно поэтому ее членство в Совете ООН по правам человека приостановлено".

Кандидатура уже подана.

"Чехия является кандидатом на вакантное место в Совете ООН по правам человека. Чехия продолжит продвигать и защищать права человека дома и во всем мире", - пишет пресс-служба министерства.

Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН 7 апреля приостановила членство России в Совете ООН по правам человека.

Этому предшествовало заседание, на котором организация обсуждала военные преступления русских в Буче и других городах вблизи Киева, которые были под временной оккупацией РФ.

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