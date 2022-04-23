Бойцы ВСУ «покрошили» оккупантов, занимавшихся зверствами в Буче

Бойцы ВСУ «покрошили» оккупантов, занимавшихся зверствами в Буче5
- 23.04.2022, 8:45
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Уничтожено танковое подразделение 64-й бригады РФ.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили танковое подразделение 64-й бригады российских оккупантов.
Как рассказал журналист Петр Шуклинов, орки именно из этой бригады занимались зверствами в Буче Киевской области.
Он также опубликовал фото с уничтоженной бронетехникой российских оккупантов.
"64 бригада из России. Была в Буче. Насиловала и убивала детей и женщин", — подчеркнул журналист.
Шуклинов уточнил, что подразделение орков уничтожили бойцы из из состава 93 ОМБР "Холодный Яр".
"Много русских уничтожено на востоке", - добавил он.