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Бойцы ВСУ «покрошили» оккупантов, занимавшихся зверствами в Буче

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  • 23.04.2022, 8:45
  • 13,926
Бойцы ВСУ «покрошили» оккупантов, занимавшихся зверствами в Буче

Уничтожено танковое подразделение 64-й бригады РФ.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили танковое подразделение 64-й бригады российских оккупантов.

Как рассказал журналист Петр Шуклинов, орки именно из этой бригады занимались зверствами в Буче Киевской области.

Он также опубликовал фото с уничтоженной бронетехникой российских оккупантов.

"64 бригада из России. Была в Буче. Насиловала и убивала детей и женщин", — подчеркнул журналист.

Шуклинов уточнил, что подразделение орков уничтожили бойцы из из состава 93 ОМБР "Холодный Яр".

"Много русских уничтожено на востоке", - добавил он.

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