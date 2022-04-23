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Электроэнергия из Беларуси больше не подается на Чернобыльскую АЭС

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  • 23.04.2022, 9:12
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Электроэнергия из Беларуси больше не подается на Чернобыльскую АЭС

Об этом сообщает белорусское Минэнерго.

Подача электроэнергии из Беларуси на Чернобыльскую АЭС приостановлена, сообщает zerkalo.io со ссылкой на белорусское Минэнерго.

«В связи с тем, что украинская сторона подключила объекты ЧАЭС к своей энергосистеме, подача электроэнергии на станцию из Беларуси больше не осуществляется», — заявляет ведомство, добавляя, что решение об отключении ЧАЭС от белорусской энергосистемы принято по инициативе украинской стороны.

С 24 февраля Чернобыльская АЭС находилась под контролем российских войск. Только 31 марта они покинули территорию станции и ее город-спутник Славутич.

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