Электроэнергия из Беларуси больше не подается на Чернобыльскую АЭС

Электроэнергия из Беларуси больше не подается на Чернобыльскую АЭС3
- 23.04.2022, 9:12
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Об этом сообщает белорусское Минэнерго.
Подача электроэнергии из Беларуси на Чернобыльскую АЭС приостановлена, сообщает zerkalo.io со ссылкой на белорусское Минэнерго.
«В связи с тем, что украинская сторона подключила объекты ЧАЭС к своей энергосистеме, подача электроэнергии на станцию из Беларуси больше не осуществляется», — заявляет ведомство, добавляя, что решение об отключении ЧАЭС от белорусской энергосистемы принято по инициативе украинской стороны.
С 24 февраля Чернобыльская АЭС находилась под контролем российских войск. Только 31 марта они покинули территорию станции и ее город-спутник Славутич.