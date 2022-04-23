Электроэнергия из Беларуси больше не подается на Чернобыльскую АЭС 3 23.04.2022, 9:12

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Об этом сообщает белорусское Минэнерго.

Подача электроэнергии из Беларуси на Чернобыльскую АЭС приостановлена, сообщает zerkalo.io со ссылкой на белорусское Минэнерго.

«В связи с тем, что украинская сторона подключила объекты ЧАЭС к своей энергосистеме, подача электроэнергии на станцию из Беларуси больше не осуществляется», — заявляет ведомство, добавляя, что решение об отключении ЧАЭС от белорусской энергосистемы принято по инициативе украинской стороны.

С 24 февраля Чернобыльская АЭС находилась под контролем российских войск. Только 31 марта они покинули территорию станции и ее город-спутник Славутич.

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