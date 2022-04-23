Как правильно составить пасхальное меню 23.04.2022, 9:27

Врач рассказала, как вернуться к привычному рациону после поста без ущерба для здоровья.

Врач-гастроэнтеролог группы компаний “Инвитро” Наталья Морозова рассказала, как вернуться к привычному рациону после поста без ущерба для здоровья и как правильно составить пасхальное меню, пишет сайт s13.ru.

С медицинской точки зрения церковный пост – это диета с ограничениями в употреблении белковой пищи. И главное правило, о котором следует помнить при выходе из поста – к привычному рациону возвращаемся в течение 3-7 дней. Так как если резко перегрузить систему пищеварения, то можно столкнуться с диспепсическими явлениями: вздутие, боли или спазмы в животе, долгое переваривание пищи, метеоризм.

Начать следует с небольших порций, 100-150 граммов и затем постепенно их увеличивать. Первое время употребляйте в пищу нежирные сорта мяса – курицы или говядины, лучше в отварном или запеченном виде, а любителям рыбы рекомендуется начать с трески или судака. Для лучшего усвоения белковой пищи употребляйте вместе с ней больше клетчатки в виде свежей зелени и овощных салатов. Кисломолочные продукты и натуральные соки также помогают подготовить организм к смене рациона. Исключите в первые дни жирные, жареные, копченые блюда, фастфуд и сладкие газированные напитки. Также стоит помнить, что алкоголь вредит здоровью даже в небольшом количестве.

Пост заканчивается празднованием Пасхи, поэтому все, кто строго соблюдал его, зачастую переедают за праздничным столом. В праздник можно съесть одно яйцо, чтобы вернуть в рацион пищу животного происхождения, немного пасхи, а куличи и другая выпечка должны быть вчерашнего приготовления, так как свежая выпечка тяжеловата для переваривания. Тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, желательно совсем отказаться от сдобы.

Даже если вы не соблюдали строго пост, в день не стоит съедать больше 2-3 вареных яиц и хранить их можно не более двух дней в холодильнике. Постарайтесь не сочетать в одном приеме пищи разные животные белки. Например, с утра съешьте одно яйцо, днем пасху, а вечером можно праздничный ужин с рыбой или мясом.

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