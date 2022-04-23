Что происходит на главных направлениях боев в Украине: утренняя сводка Генштаба ВСУ 23.04.2022, 9:18

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Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке и ситуации на фронтах на начало 59-х суток противостояния российскому вторжению. РФ продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку.

Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. С целью уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково.

Также сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов с указанных направлений. Кроме того, не исключается осуществление противником провокаций на украинско-российской границе с обвинением в них представителей Сил обороны Украины.

На Таврическом и Южнобугском направлениях враг основные усилия сосредотачивает на улучшении своего тактического положения и удержании занимаемых рубежей.

Для наращивания системы противовоздушной обороны в районе города Скадовск оккупанты развернули батарею С-300ВМ.

На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает частично блокировать Харьков и обстреливать его из ствольной и реактивной артиллерии.

По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в городе Буча, действуют в районе населенного пункта изюм и уже понесли потери.

На Донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения. Противник сосредоточивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении осуществляет интенсивный огневой влияние на наши войска с целью их вытеснения и создание условий для развития наступления на Славянск.

Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовые действия в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь" и наносить авиационные удары по городу, в том числе и с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение.

На Запорожском направлении на усиление своей группировки, противник переместил батальонную тактическую группу из состава 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании "Вагнер" численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки для рекогносцировки местности и уточнения порядка взаимодействия. Информация уточняется.

На Южнобугском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. Несет значительные потери в технике.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведения разведки.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 8 атак врага, уничтожено 9 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, топливозаправщик, 3 артиллерийские системы.

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