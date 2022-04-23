Защитники Мариуполя показали, как спасают детей в подвалах «Азовстали» 2 23.04.2022, 9:27

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Из-за российской агрессии они находятся там уже два месяца.

Бойцы "Азова" обнародовали видеоролик, на котором показали как помогают гражданским с детьми в подвалах "Азовстали" в Мариуполе. Они из-за российской агрессии находятся там уже два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На кадрах видно, как украинские военные приносят детям сладости и общаются с ними.

"Хотим солнце увидеть...Хотим вернуться домой, хотим вернуться живыми, увидеть своих родных, скучаем очень сильно", - говорят дети.

В свою очередь, взрослые, а именно женщины, которые находятся в подвалах со своими детьми просят о безопасный гуманитарный коридор, чтобы получить возможность уехать на неоккупированную украинскую территорию.

Стоит отметить, что по состоянию на сейчас в разрушенном российскими оккупантами Мариуполе находится около 120 000 населения.

Оккупанты устраивают принудительную депортацию, выдают псевдопропуска и не выпускают людей из города, в частности, и не позволяют эвакуироваться гуманитарным коридором.

По данным местных властей с начала войны России против Украины в городе погибло более 20 тысяч мирных жителей.

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