«У меня детская наивная мечта — вместе с ними заехать в город Минск» 3 23.04.2022, 9:50

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Бойцов батальона Калиновского тренирует опытный украинский офицер.

Николай Молоков — старейший боец в белорусском добровольческом батальоне имени Кастуся Калиновского. Он полковник в отставке, его специальность — военная разведка, пришел помогать защищать Украину в качестве инструктора по выживанию. Раньше готовил разведчиков и спецназ. Хотя сам он по происхождению русский, а гражданин Украины, в белорусском батальоне чувствует себя на своем месте, сообщает пресс-служба батальона.

Когда мужчина после начала войны обратился в тероборону, ему отказали: «Вам же очень много лет!» Взяли только на блокпост, он пробыл там два дня и заскучал, понял, что не его. А вот в белорусском батальоне многолетнюю выучку офицера оценили и пригласили в свои ряды, хотя и не сразу.

«Мы подчиняемся правилам ВСУ, а это значит, в батальон могут идти люди с 18 до 60 лет. Но в качестве исключения мы взяли Николая, так как у него большой боевой опыт, он участвовал в Афганской войне, в войне 2014 года, и ему есть что рассказать. Он действительно качественно и хорошо тренирует наших бойцов. Если у кого-то есть такой же замечательный опыт, то возраст — не помеха для вступления к нам», — объяснили Фонду солидарности BYSOL в пресс-службе батальона Кастуся Калиновского.

«Я считаю себя русским, мама и папа — русские. Но общественные формации меняются, президенты меняются, а люди остаются. Если ты человек с характером, с волей, то ты им и остаешься независимо от нации.

В этой войне Украина классно выглядит. Я доволен, что я здесь. Я много где побывал в России, но у нас лучшее общество, достаток и состояние жизни. Ненависти к русским не испытываю, хотя в бою от меня они пощады не дождутся. С пленными будем разговаривать по-другому, не так как они с нашими солдатами.

Да, я занимаюсь подготовкой батальона Калиновского.

Сами белорусы мне нравятся. Почему? Когда люди приходят по повестке военкомата, хочешь-не хочешь, идти надо, иначе — тюрьма. Другое дело, когда люди через все препятствия, которые им ставит режим Лукашенко, пробираются сюда через Польшу, «горят» (идеей). Они все терпят, чтобы научиться правильно владеть оружием и пройти подготовку.

У меня детская наивная мечта — вместе с ними заехать в город Минск, под резиденцию Лукашенко.

Мне приятно, что я оказался еще полезным и стране, и белорусам! Мой позывной «МММ»: это просто, так как это первые буквы моих инициалов на украинском языке», — рассказал офицер.

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