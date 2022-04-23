«Это была самая лучшая трата денег в жизни» 23.04.2022, 10:07

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Как минчанин купил старую хату в деревне и превратил ее в уютный дом.

Минчанин Феликс купил в деревне старый дом. Он говорит, что это было лучшей тратой денег в его жизни. Ремонт старой хаты превратился в хобби и развлечение выходного дня. За четыре года уже многое сделано, и счастливый владелец решил показать Realt результат своих усилий.

— Идея купить дом на земле вызревала долго, — рассказывает наш герой. — Сам я городской человек, в моем детстве не было деревни. Но вот после 30 лет проснулась тяга к деревенской жизни. Искал дом долго — смотрел в деревнях в московском направлении, чтобы было максимально удобно добираться от квартиры в Уручье. Садовые товарищества не рассматривал, мне не нравится идея переезда из вертикального муравейника в горизонтальный, где участки маленькие, а соседи со всех сторон.

Феликс обращал внимание на дома самой простой конструкции — прямоугольные, под двухскатной крышей. Важный критерий — сруб должен быть без обшивки. Так можно и без специальных знаний оценить его состояние.

— Дома, обшитые сайдингом, меня наоборот отпугивали, — объясняет он. — В моем понимании так делают не для красоты, а чтобы скрыть какие-то недостатки. На внутренне убранство внимание не обращал, так как понимал, что все придется переделывать.

Вариантов было просмотрено много, пока наконец не нашелся домик в деревне Лавля в Смолевичском районе за 10 тысяч долларов. Деревня живая, к ней идет асфальтированная дорога. Трассу в сторону Жодино реконструировали, поэтому до дачи дорога занимает полчаса. Рядом есть конечная остановка скоростной городской электрички, что удобно для приезжающих гостей без машины.

Дом несколько лет пустовал, но на его состоянии это не отразилось — крыша целая, сруб из тесаных бревен хорошо сохранился.

— Хозяйка, которая в нем жила, заболела, ее забрали к себе родственники, — рассказывает новый владелец. — Было такое ощущение, что люди в доме жили-жили, а потом встали и вышли — оставили мебель, посуду и даже семейные фото. После продажи, правда, наследники забрали все, что считали ценным для себя.

Рядом на участке стояла еще и совсем старая хатка, лет 100 ей было, не меньше — пока вокруг нее копались, то находили монетки 1905 года. Восстанавливать ее уже не имело смысла, поэтому ее разобрали на бревна и распилили на дрова. Заодно привели в порядок участок, выкорчевали заросли, скосили бурьян.

Ремонт своими руками

После этого начались работы в доме — первым делом новый владелец разобрал лишние перегородки. В планы входили ремонт полов, стен и потолка с минимальными вложениями и без привлечения строителей. Цель была все делать своими руками, но не из-за экономии, а просто хотелось сделать самому. Феликс говорит, что для него это занятие стало своего рода развлечением и хобби. При этом к строительным профессиям он отношения не имеет — «просто руки прямые».

Ремонт начинается

Ремонт владелец разбил на два этапа — сначала нужно было сделать первую большую комнату, чтобы там можно было уже жить и продолжать ремонт. Потом надо было переключиться на вторую часть дома с кухней.

— Сначала был план зачистить бревна и оставить их так в интерьере. Но когда снял обои, то обнаружилось, что стены сильно пошарпаны, где-то поработал короед. Красиво что-то сделать с этим было невозможно, поэтому я выбрал вариант внутренней обшивки имитацией бруса, чтобы сохранить деревенский стиль.

В первой части дома он обшивал стены по обрешетке из деревянных реек. И это оказалось не так то и просто — вывести в одну плоскость рубленные вручную бревна практически нереально. Исходя из собственного опыта, во второй части дома использовал для обрешетки металлический каркас, который используется для работы с гипсокартоном. С таким каркасом работать гораздо проще и быстрее.

На одной из стен появился встроенный экран для проектора. Он сделан из листа ОСБ, зашпаклеванного и покрашенного матовой белой краской. Феликс таким решением остался доволен — дешево и практично.

В оригинале потолок представлял собой балки с заполнением из досок. Владелец дома решил балки покрасить в бордовый цвет, пространство между ними зашил ОСБ и покрасил в белый.

Старые полы решил не перекладывать. Сверху уложил ОСБ, подложку и ламинат.

Старые деревянные окна поменяли на ПВХ, входную дверь заменил на современную, со стеклопакетом.

Новый уровень комфорта

В кухонной зоне раньше стояла большая русская печь, которая занимала чуть ли не половину площади комнаты. Ее разобрали.

Во второй части дома, которая являлась спальней, стояла грубка-столбик. Ее привели в рабочее состояние, в топку установили дверцу со стеклом — теперь это практически камин.

Грубки вполне хватает, чтобы прогреть весь дом. Зимой подогреть воздух за несколько часов до приезда владельца помогает электроконвектор — он подключен к «умной» розетке, управляемой с телефона.

Электрику наш герой тоже сделал сам. Установил новый щиток с автоматами, развел по комнатам открытую ретропроводку на керамических изоляторах.

— Во-первых, она выглядит стильно, во-вторых, ее намного проще монтировать, а в-третьих, она безопаснее скрытой, — объясняет он.

Вода из ведра и туалет на улице — такие условия Феликс счел неприемлемыми для современного человека. Поэтому он отгородил в доме небольшое помещение под санузел, подвел туда канализационные трубы, установил унитаз и умывальник. Септик простейший — просто яма глубиной два метра, стены которой выложены кирпичом от разобранной печки.

Водопровод имеет свои особенности. Вода из колодца закачивается сначала в столитровый бак в доме, а от него подается к точкам разбора. Такое решение обусловлено тем, что дом не планировалось использовать для постоянного проживания и такого объема вполне достаточно.

В итоге простой деревенский дом по комфорту не уступает городской квартире.

Между делом хозяин не отказывает себе в удовольствии заниматься «хенд-мейдом». Например, из остатков ламината и брусков он смастерил полку для обуви, сделал полку для мелочей. Светильник над зоной кухне — тоже его работа. Для него понадобился кусок дерева, три лампочки, провода, цепь.

Мебель для кухни выбрал корпусную, состоящую из отдельных шкафчиков, а столешницу и фартук купил в магазине, под нужные размеры выпилил сам по месту. Получилось гораздо дешевле, чем кухня под заказ.

Хочу жить в деревне

Внешний вид дома претерпел лишь косметические изменения.

— Никакой пользы не вижу ни в обшивке его сайдингом или деревом, ни в отделке кирпичом. Зачем этому дому чем-то казаться, а не быть таким, какой он есть?

Синее строение на участке прошлым хозяевам служило чем-то вроде бани, только без парилки. Там была печка с баком для воды и ванна. Это строение Феликс приспособил под временную беседку.

Кошка Артем. Феликс всегда берет ее собой в деревню. Ей здесь нравится — переловила всех мышей и кротов

На этом можно было бы и остановиться, но у владельца новый план — в этом году на месте холодной веранды он планирует сделать небольшую парилку и крытую террасу.

В отдаленной перспективе семья минчан планирует переезд в деревню на ПМЖ. Но спокойно это можно сделать, когда ребенок закончит школу.

— В планах построить компактный одноэтажный дом, с плоской крышей, «квадратов» на 80, — говорит счастливый владелец домика в деревне. — Можно сказать, что сейчас я тренируюсь, готовлюсь к полному переезду в свой дом из города. С местными уже нашли общий язык, общаемся. У одного покупаем домашние яйца, у другого копчения. С безопасностью здесь тоже все в порядке, по домам не лазят. Я считаю, что покупка домика в деревне была самой лучшей тратой в жизни.

Герой нашего материала уверен, что переделка деревенской хаты в комфортное загородное жилье не такое уж и сложное дело. В этом он убедился на собственном опыте — ремонт потребует и трудозатрат, и финансовых вложений, но в целом все выполнимо, возможно, и любой может с этим справиться.

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