Россия направила 110-летний корабль «Коммуна» для поиска уничтоженного крейсера «Москва» 12 23.04.2022, 10:11

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Судно было спущено на воду в 1913 году.

Для поиска уничтоженного украинскими ракетами "Нептун" крейсера "Москва" Россия направила 110-летний корабль "Коммуна".

Об этом сообщил OSINT-исследователь H I Sutton.

По его данным, судно направляется к месту, где на дне находится крейсер "Москва".

Судно "Коммуна" было заложено в 1912 г. и спущено на воду в 1913 г.

"Необычная компоновка катамарана позволяет перевозить между корпусами небольшие подлодки. Однако по мере того, как подлодки росли в размерах, а технологии спасения совершенствовались, это судно устарело. Это почти, наверное, один из старейших действующих кораблей флота", - отметил он.

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