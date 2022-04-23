Оккупанты безуспешно штурмовали Попасную и Новотошковское и поехали домой «в пакетах» 23.04.2022, 10:16

3,806

Рашисты совершают военные преступления даже накануне праздника Пасхи.

Российские оккупанты продолжают атаки в Луганской области и пытаются прорваться в отдельные населенные пункты.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Собираются гатить в самый светлый праздник. Штурмы уже участились, и проходят несколько раз в день. В районе Кременной россияне продолжают закрепляться на занятых позициях, осуществляют перегруппировку и готовятся к наступлению. Так что облегчения не будет.

Тем более, некоторые очень злы, потому что успеха в Рубежном нет, закрепиться не удается. Рашисты штурмовали Попасную и Новотошковское…опять… и снова вглубь прорваться не смогли и, традиционно, поехали домой в кулечках.

Выходные могут быть трудными", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».