Под Изюмом бойцы ВСУ поймали группу оккупантов, насиловавших девушек и женщин в Буче 9 23.04.2022, 10:32

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Часть из них была уничтожена во время боя.

Российские оккупанты, творившие зверства в Буче под Киевом, понесли потери около Изюма Харьковской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии над гражданским населением в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери", - отмечается в сообщении.

Между тем, по сообщению паблика ПЗН 18+, украинские военные поймали целую группу оккупантов из 64-й бригады, которые насиловали девушек и женщин в Буче, пишет УНИАН.

Сообщается, что среди них был и тот оккупант, которому его жена позволила насиловать украинских женщин со словами: "можешь насиловать украинских баб, только мне не говори".

12 апреля СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военнослужащего с женой. Их общение вызвало немалый резонанс. Дальше прямая речь: "да, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? (смеется – Ред.), – говорит женщина своему мужу-захватчику".

А 15 апреля журналисты установили фигурантов этого разговора. В частности "Радио Свобода" назвала их имена. Это - 27-летний Роман Быковский и его жена – Ольга Быковская, в девичестве - Пинясова. Оба - родом из Орловской области РФ. Женщина воспитывает их ребенка в оккупированном Крыму.

18 апреля стало известно, что исследователи MOLFAR установили личности некоторых российских военных, которые причастны к зверствам в Буче. Большинство убийц и палачей из 64-й отдельной мотострелковой бригады и других соединений из Хабаровского края.

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