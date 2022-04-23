В российском Новосибирске водители мусоровозов устроили забастовку 6 23.04.2022, 10:48

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В городе — мусорный коллапс.

В Новосибирске мусорный коллапс. Местные жители опубликовали десятки фото и видео с переполненными баками во многих районах города, передает ОТР. Как выяснилось, перебои с вывозом отходов связаны с протестами водителей мусоровозов.

Почти 300 водителей компании «ЭкоТранс» не выезжают на улицы Новосибирска там уже четвертый день. По их словам, им заменили новую технику на старую, которая для работы не подходит. Аренду прежних, новых машин их компания оплачивать не может.

Еще один повод для протестов - маленькая зарплата. Сотрудники требуют увеличить ее на 40%. При этом каждый день они приходят на работу, но ничего не делают. За это время, пока отходы не вывозили, на десятках контейнерных площадок по всему городу выросли горы мусора.

Владимир Сухарь, водитель мусоровоза: «Нам та техника, которая была предоставлена, она нам не подходит. У нас есть техника, на которой мы работали не один год. Каждый маршрут заточен под каждую машину, и нам комфортно на ней работать, и мы готовы. Другая нам не нужна».

Татьяна Кирпниченко, жительница Новосибирска: «Все же наглядно: баки только вывезли, с обоих сторон мусорки навалено столько мусора, что невозможно. Весь частный сектор несет к нам, дома несут к нам. Сейчас оттает, потеплее станет, у нас невозможно будет открыть окна в дом, потому что полетят мухи».

Пока водители пишут открытые письма властям, принимать их требования никто не торопится. А навести порядок в мусорных баках вызвался региональный оператор «Экология-Новосибирск». Он начал вывозить отходы из нескольких районов города. Полностью решить проблему компания обещала за выходные.

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