В Польше пес вырыл крупный клад с монетами начала XIII века 5 23.04.2022, 10:51

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Это крупнейший клад, найденный в стране за последнее столетие.

Недалеко от польского города Валбжих собака откопала горшок со средневековыми монетами. Это крупнейший клад из найденных в Польше за последнее столетие, пишет Arkeonews. Монеты передадут в музей.

Собаку зовут Кайтус. Он и нашел сокровище во время прогулки под присмотром хозяина. Пес внезапно начал рыть вполне обычный участок земли, и из-под нее показались старинные монеты и несколько черепков.

Хозяин собаки сообщил о находке археологам. Они прибыли на место и обнаружили там фрагменты горшка и брактеаты (тонкая монета из золота или серебра с чеканкой на одной стороне) начала XIII века.

Монеты очень хорошо сохранились. На них четко видны изображения грифонов, русалок и ангелов, башен и стен. Скорее всего, брактеаты отчеканили в Бранденбурге, Саксонии и Силезии. Последнее подобное открытие было сделано в Померании в 1972 году, когда было найдено более сотни тевтонских брактеатов.

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