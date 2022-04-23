Аналитики: ВСУ могут отбросить и разгромить русскую «армию Потемкина» на востоке 4 23.04.2022, 11:01

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Войска РФ испытывают массу проблем.

При наступлении на Донбассе у российских оккупантов наблюдаются те же проблемы, что и во время продвижения к Киеву. Поэтому ВСУ, скорее всего, получат шанс отбросить врага на востоке Украины.

Такого мнения придерживаются независимые аналитики, которых опросило издание The New York Times.

Для наступления на Украину Россия сформировала батальонные тактические группы численностью 800 человек. Она объединила подразделения, которые ранее никогда совместно не работали. А средние слои командования в российском войске исчезли.

По мнению аналитиков, эти решения привели к проблемам со связью и логистикой под Киевом, а также показали серьезные уязвимости в армии РФ. Ранее эксперты видели, как российские войска демонстрировали слаженные действия и успехи на учениях. Но оказалось, что весь сценарий заранее подготовили и отрепетировали. Это не были реальные учения, которые призваны улучшить состояние вооруженных сил.

Фредерик Каган, военный эксперт из Американского института предпринимательства, назвал войско РФ "армией Потемкина". Это значит, что она хорошо выглядела, но плохо сражается. Под Мариуполем и тем более под Киевом оккупанты были в значительно мере разбиты и ослаблены. Однако Москва не дает своим солдатам передышки и не пытается улучшить или переоснастить боевые подразделения. Их бросают в бой на другом направлении.

"Они [россияне] не берут паузу, которая была бы необходима, чтобы вновь скоординировать эти силы, взять неделю или две, чтобы остановиться и подготовиться к более широкому наступлению. Скорее всего, они смогут захватить какую-то территорию. Мы не думаем, что они смогут захватить все области [Донецкую и Луганскую] в течение следующих трех недель", — сообщил Мейсон Кларк, аналитик Института изучения войны.

Местность на востоке Украины более открытая, а мягкая почва, вероятнее всего, заставит россиян воспользоваться дорогами, как и во время штурма Киева. Это сделает маршруты передвижения оккупантов предсказуемыми и позволит ВСУ более легко принять контрмеры.

"Вполне возможно, что украинские военные, если со временем будут должным образом обеспечены ресурсами, отбросят российскую армию далеко назад", — подытожил Каган.

Напомним, согласно свежей информации от Генштаба, враг наступает по всей линии фронта на Донбассе. Только за прошлые сутки ВСУ отразили в Донецкой и Луганской областях восемь атак оккупантов.

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