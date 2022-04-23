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В Херсоне оккупанты раздают украинцам молоко со взрывчаткой

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  • 23.04.2022, 11:06
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В Херсоне оккупанты раздают украинцам молоко со взрывчаткой

Пенсионерка чудом избежала гибели.

Российские оккупанты раздают жителям временно оккупированного Херсона смертельно опасную гуманитарную помощь. Местные жители рассказали о взрывчатке, которую нашли в пакете молока.

Об этом пишет местное издание "У Херсоні".

По словам херсонца, в первые дни горожане отказывались от российской гуманитарки, но сейчас ее берут все чаще, так как у людей заканчиваются продукты и сбережения.

"Пакет с помощью домой принесла моя мама-пенсионерка, хотя я просил этого не делать. Но вчера взяла продукты. Что удивительно, в пакете часть продуктов была украинского производства: крупы, масло, молоко. По-видимому, они обворовывают наши магазины, а затем раздают продукты в качестве гуманитарной помощи", - рассказал местный житель.

"Мама увидела, что закрутка в молоке не герметична, она подумала, что кто-то уже пил, что может быть испорчено, осторожно открутила и увидела что-то типа нити, показала мне", — добавил мужчина.

Когда он понял, в чем дело, осторожно разрезал упаковку и увидел там самодельное взрывное устройство. Если бы женщина резко дернула закрутку, то взрывчатка могла бы взорваться.

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