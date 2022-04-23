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Стали известны общие потери армии РФ с момента вторжения в Украину

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  • 23.04.2022, 11:13
  • 6,918
Стали известны общие потери армии РФ с момента вторжения в Украину

Одних только бронемашин врага уничтожено более 2200.

С начала масштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 21 600 человек убитыми. И уже более 2 200 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

Личный состав - около 21600 человек

Танки - 854

Боевые бронированные машины - 2205

Артиллерийские системы - 403

РСЗО - 143

Средства ПВО - 69

Самолеты - 177

Вертолеты - 154

Автомобильная техника - 1543

Корабли/катера - 8

Цистерны с ГСМ - 76

БПЛА оперативно-тактического уровня - 182

Специальная техника - 27

Пусковые установки ОТРК - 4

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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