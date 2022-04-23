Стали известны общие потери армии РФ с момента вторжения в Украину

Стали известны общие потери армии РФ с момента вторжения в Украину5
- 23.04.2022, 11:13
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Одних только бронемашин врага уничтожено более 2200.
С начала масштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 21 600 человек убитыми. И уже более 2 200 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника:
Личный состав - около 21600 человек
Танки - 854
Боевые бронированные машины - 2205
Артиллерийские системы - 403
РСЗО - 143
Средства ПВО - 69
Самолеты - 177
Вертолеты - 154
Автомобильная техника - 1543
Корабли/катера - 8
Цистерны с ГСМ - 76
БПЛА оперативно-тактического уровня - 182
Специальная техника - 27
Пусковые установки ОТРК - 4
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.